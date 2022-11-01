Секретар Ради безпеки та оборони України Олексій Данілов повідомив, що така нікчемна ідея належить заступнику адміністрації президента Росії Сергію Кирієнку.

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За словами Данилова, Кирієнко займається цим напрямком, оскільки сам раніше працював у енергетичній сфері.

Головним ідеологом та лобістом знищення енергетичної інфраструктури України є заступник АП Росії Сергій Кирієнко, який по роботі у Росатомі добре розуміється на сфері енергетики,

– зазначив секретар РНБО.

Данілов наголосив, що Україна поіменно знає, хто і за що на Росії має відповісти!

Довідка. Кирієнко обіймав посаду генерального директора Росатому у 2005 – 2016 роках.

Атаки Росії по українській енергетиці: головне

31 жовтня, Росія здійснила чергову масовану ракетну атаку на енергосистему України.

В уряді повідомили, що внаслідок ранкової атаки уражені 10 регіонів, у яких пошкоджено 18 об'єктів, більшість із яких енергетичні.

У частині областей запровадили аварійні відключення електроенергії.

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