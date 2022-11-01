ЄС готовий допомогти

Росія завдає шкоди енергетичній інфраструктурі України вже близько місяця. Якщо дії країни-агресорки надалі продовжуватимуться і це спричинить гострий дефіцит електроенергії, то Євросоюз не сидітиме осторонь.

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Відтак, в Україну готові постачати електричну енергію. Про це заявила Єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон:

У нас є необхідні передумови для цього. Перший крок був зроблений ще в березні, коли ми за два тижні синхронізували українську енергомережу з мережею континентальної Європи, у чому багато хто сумнівався. У цій системі електроенергія може передаватися в обох напрямках. Це означає, що Україна може як експортувати, так і імпортувати електроенергію з ЄС,

– додала єврокомісарка.

Також, йде мова й про продаж електроенергії від найближчих сусідів України. І хоча обсяги, які вони можуть надати, обмежені потужностями для торгівлі, зараз ведеться тісна співпраця задля збільшення ліміту.

Не все так однозначно

За прогнозами експертів ціна на світло на європейському ринку в 5 разів дорожча, порівняно з українським ринком.

Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних стратегій, у коментарі 24 каналу зауважує, що питання імпорту швидше у тому, як саме Україна буде постачати ту електроенергію, якщо пошкоджена інфраструктура.

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Зараз у нас оцінюють дефіцит електроенергії у 1,5 гігавата. Такий обсяг імпортувати не можливо, адже він надто великий. Максимум можна імпортувати 500 мегават. Тим більше усі країни-сусіди України, а це Польща, Угорщина, Румунія — дефіцитні у плані електроенергії. Тому імпорт не розв'язуватиме питання,

– додає Корольчук.

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