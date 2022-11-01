Нагадуємо, що зараз ціни на газ знизилися до 32 доларів за мільйон британських теплових одиниць, у серпні ця ціна становила 100 доларів. А нафта марки Brent знаходиться на рівні 96 доларів за барель, що значно нижче піку в 139 доларів у березні цього ж року.

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Чи далеко Європі до кінця енергетичної кризи

В Європи є три сценарії, як будуть вирішувати енергетичну кризу, але усі вони розраховані на доволі тривале протистояння з Росією:

Перший з них передбачає, що газопровід "Північний потік" й надалі залишатиметься закритим, а Європа дотримається планів запровадити ембарго на російську нафту.

Такий сценарій викличе кризу, проте це буде не катастрофічно. І хоч скорочення поставок означатиме, що Захід до кінця 2022 втратить 84 мільярди кубометрів російського газу, проте збільшення обсягів імпорту СПГ (безпечне низьковуглецеве й екологічно чисте пальне для вантажних автомобілів) закриє частину цієї діри, як і збільшення потоків по трубах з Азербайджану та Норвегії. Крім цього, введуть добровільні скорочення споживання.

Але попри все, Європі доведеться за такі спроби дорого заплатити. Якщо "Північний потік" залишиться закритим на весь наступний рік, дефіцит енергії в Європі збільшиться. А це означатиме ще більше скорочення споживання.

Для Росії ж єдиною альтернативою збувати свій газ залишається тільки Китай. Але цей потік занадто мізерний, щоб впоратися з великими потоками. Однією із найбільших проблем для країни-агресорки стане ембарго нафти, звідки надходять реальні джерела грошей для їхньої країни.

Другий сценарій – "бак напівпорожній". У ньому Росія закриває свій трубопровід через Україну.

Це позбавляє Європу ще 10 – 12 мільярдів кубометрів газу на рік. Наступним можливим кроком у цьому сценарії є припинення Росією постачання СПГ. Але ці поставки, вартістю 20 мільярдів кубометрів на рік, Росія не хотіла б повністю втратити. Однією з причин – стрімке зростання світових спотових цін, що завдадуть шкоди дружнім країнам, таким як Індія та Пакистан. Натомість Захід у відповідь посилить обмеження цін на нафту. Росія ж намагатиметься переконати ОПЕК та її союзників, які видобувають 40% світової нафти, скоротити свій місячний план видобутку на 1 мільйон барелів на добу.

У ході цього сценарію, Росія хоч і постраждає від своїх доходів від газу, але її дохід від нафти залишиться стійким. Швидше за все, експорт російської нафти впаде як у 2023, так і у 2024 році на 2 мільйони барелів на день порівняно з 2021 роком. Це змусить Росію скоротити видобуток більш ніж на 1,5 мільйона барелів на день. Але попри ці зміни, доходи від експорту все ще залишатимуться на дивовижному рівні – 170 мільярдів доларів у 2023 році, а наступного року впадуть до 150 мільярдів доларів.

Третій сценарій – "екстремальний". Росія, яка, ймовірно, зазнає катастрофічних втрат на полі бою, обирає повну енергетичну війну.

Відтак, прогнозується. що відбудеться закриття "Турецького потоку". Це припинення залишить Європу ще на 15 мільярдів кубометрів газу на рік. Потім Росія найімовірніше вирішить зруйнувати газову інфраструктуру Європи, а саме через два найбільші трубопроводи Норвегії. Європа втратить 55 мільярдів кубометрів річних поставок. Зробити це буд важко, адже трубопроводи розташовані далеко від Росії, і країни Заходу можуть вважати це нападом на НАТО.

Припускається, що західні держави на це відповіли б "вторинними" санкціями, погрожуючи незахідним особам або компаніям, які торгують російською нафтою, такими заходами, як втрата доступу до доларів. Кремль у відповідь переконує ОПЕК оголосити ще одне скорочення видобутку на 1 мільйон барелів на добу. США намагаються знизити ціни на нафту, прискорюючи вивільнення зі свого стратегічного резерву нафти.

Наприкінці всього цього Росія б насолоджувалася б перемогою, але не довго. Її експорт нафти, яку може поглинути лише чорний ринок, роками падає до 3 мільйонів барелів на добу. Відповідно, російські доходи постійно падатимуть до 90 мільярдів доларів.

До слова, Європа стикнеться з нестерпним тиском, витративши на заміну російських барелів 250 мільярдів доларів у 2023 році та 200 мільярдів доларів у 2024 році.

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США дозволили розвантаження російської нафти без обмежень на ціну

Відтак, російські танкери з нафтою, що будуть завантажені до 5 грудня, матимуть змогу розвантажитись до 19 січня без обмежень на ціну.

Нагадуємо, ЄС запровадив нові санкції проти Росії, у яких запроваджується обмеження цін на російську нафту: на сиру нафту – з 5 грудня, а на нафтопродукти – з 5 лютого.

Основною причиною таких дій США – нафтові ринки, які потрібно заспокоїти через те, що постачання з російських портів на Балтійському морі до країн Азії можуть зайняти від 45 до 60 днів.

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