Напомним, что сейчас цены на газ снизились до 32 долларов за миллион британских тепловых единиц, в августе эта цена составляла 100 долларов. А нефть марки Brent находится на уровне 96 долларов за баррель, что значительно ниже пика в 139 долларов в марте этого же года.

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Далеко ли Европе до конца энергетического кризиса

У Европы есть три сценария, как будут решать энергетический кризис, но все они рассчитаны на длительное противостояние с Россией:

Первый из них предусматривает, что газопровод "Северный поток" и дальше будет оставаться закрытым, а Европа придерживается планов ввести эмбарго на российскую нефть.

Такой сценарий вызовет кризис, но это будет не катастрофически. И хотя сокращение поставок будет означать, что Запад к концу 2022 года потеряет 84 миллиарда кубометров российского газа, однако увеличение объемов импорта СПГ (безопасное низкоуглеродное и экологически чистое топливо для грузовых автомобилей) закроет часть этой дыры, как и увеличение потоков по трубам из Азербайджана и Норвегии. Кроме того, введут добровольные сокращения потребления.

Но, несмотря ни на что, Европе придется за такие попытки дорого заплатить. Если Северный поток останется закрытым на весь следующий год, дефицит энергии в Европе увеличится. А это будет означать еще большее сокращение потребления.

Для России же единственной альтернативой сбывать свой газ остается только Китай. Но этот поток слишком ничтожен, чтобы справиться с большими потоками. Одной из самых больших проблем для страны-агрессорки станет эмбарго нефти, откуда поступают реальные источники денег для их страны.

Второй сценарий – "бак полупустой". В нем Россия закрывает свой трубопровод через Украину.

Это лишает Европу еще 10 – 12 миллиардов кубометров газа в год. Следующим возможным шагом в этом сценарии является прекращение Россией поставок СПГ. Но эти поставки стоимостью 20 миллиардов кубометров в год Россия не хотела бы полностью потерять. Одной из причин – стремительный рост мировых спотовых цен, которые нанесут ущерб дружественным странам, таким как Индия и Пакистан. В ответ на Запад усилит ограничение цен на нефть. Россия же попытается убедить ОПЕК и ее союзников, добывающих 40% мировой нефти, сократить свой месячный план добычи на 1 миллион баррелей в сутки.

В ходе этого сценария Россия хоть и пострадает от своих доходов от газа, но ее доход от нефти останется устойчивым. Скорее всего экспорт российской нефти упадет как в 2023, так и в 2024 году на 2 миллиона баррелей в день по сравнению с 2021 годом. Это заставит Россию сократить добычу более чем на 1,5 миллиона баррелей в день. Но, несмотря на эти изменения, доходы от экспорта все еще будут на удивительном уровне – 170 миллиардов долларов в 2023 году, а в следующем году упадут до 150 миллиардов долларов.

Третий сценарий – "экстремальный". Россия, которая, вероятно, терпит катастрофические потери на поле боя, выбирает полную энергетическую войну.

Следовательно, прогнозируется. что состоится закрытие "Турецкого потока". Это прекращение оставит Европу еще на 15 миллиардов кубометров газа в год. Затем Россия, скорее всего, решит разрушить газовую инфраструктуру Европы, а именно через два крупнейших трубопровода Норвегии. Европа потеряет 55 млрд кубометров годовых поставок. Сделать это будет трудно, ведь трубопроводы расположены далеко от России, и страны Запада могут считать это нападением на НАТО.

Предполагается, что западные государства на это ответили бы "вторичными" санкциями, угрожая незападным лицам или компаниям, торгующим российской нефтью, такими мерами, как потеря доступа к доллару. Кремль в ответ убеждает ОПЕК объявить еще одно сокращение добычи на 1 миллион баррелей в сутки. США пытаются снизить цены на нефть, ускоряя высвобождение из своего стратегического резерва нефти.

В конце всего этого Россия наслаждалась бы победой, но не долго. Ее экспорт нефти, которую может поглотить только черный рынок, годами падает до 3 миллионов баррелей в сутки. Соответственно, российские доходы будут постоянно падать до 90 миллиардов долларов.

К слову, Европа столкнется с невыносимым давлением, израсходовав на замену российских баррелей 250 миллиардов долларов в 2023 году и 200 миллиардов долларов в 2024 году.

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США разрешили разгрузку российской нефти без ограничений на цену

Следовательно, российские танкеры с нефтью, которые будут загружены до 5 декабря, смогут разгрузиться до 19 января без ограничений на цену.

Напомним, ЕС ввел новые санкции против России, в которых вводится ограничение цен на российскую нефть: на сырую нефть – с 5 декабря, а на нефтепродукты – с 5 февраля.

Основная причина таких действий США – нефтяные рынки, которые нужно успокоить из-за того, что поставки из российских портов на Балтийском море в страны Азии могут занять от 45 до 60 дней.

Глобальная криптобиржа Bybit отмечает расширение своего сообщества до 10 миллионов пользователей. В честь этого Bybit отменил комиссии по спотовой торговле криптовалютами.