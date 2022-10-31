Наращивание экспорта морем
По словам экономиста Центра экономической стратегии Юрия Гайдая, из-за выхода из соглашения России растут шансы не только на сохранение зернового экспорта, но и на его наращивание – из-за отсутствия затянутых обзоров кораблей россиянами. Это дает также надежду на расширение морского экспорта на другие категории товаров.
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Морская торговля является ключевой украинской экономикой. Она приносит доходы в валюте, которые помогают стабилизировать гривну. Морской экспорт уменьшает затраты на логистику, что увеличивает прибыль экспортерам, уменьшает инфляционное давление импорта и разгружает дорожную и железнодорожную инфраструктуру.
Если мы сможем существенно нарастить морской грузооборот, это значительно усилит нашу устойчивость и приблизит победу над Россией.
– добавил эксперт
Блокировка "зернового соглашения" Россией
Россия начала блокировать движение судов с украинской продовольствием в сентябре. На момент официального прекращения ею исполнения обязательств соглашения в зерновом коридоре накопилось 218 судов, которые не могли пройти по своему маршруту. Некоторые зерновозы ждали в море неделями. Из-за провоцирования кризиса Алжир, Египет, Йемен, Бангладеш и Вьетнам не могли получить поставки зерна.
Что этому предшествовало: главное
- 29 октября Россия заявила, что выходит из зерновой сделки. Причиной стали взрывы в Севастополе, в которых Москва обвиняет Украину и Великобританию. Вместе с тем в ВСУ не подтвердили свою причастность к атаке.
- После ухода России из "зернового соглашения" цены на кукурузу и пшеницу стремительно выросли.
- ООН и Турция будут и дальше сопровождать корабли и обеспечивать коридор, полагаясь на то, что Россия не рискнет создать какие-то провокации.
- Экономист Олег Гетман рассказал, что в случае остановки "зернового коридора" Украина будет терять около 1 миллиарда долларов ежемесячно.