Экстренное отключение света применят для жителей Оболони, Виноградаря, Минского массива и Куреневки. Свет выключат в связи с ремонтом транзитной линии в Киевской области и перегрузкой оставшейся в работе линии.

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Света не будет и в Черкасской области

Сообщается, что ориентировочное время ремонта и отключения света – до конца дня. Это экстренное отключение, поэтому происходит вне графика.

Кроме того, в ДТЭК Киевские электросети отметили, что ремонт необходим, чтобы повысить надежность электроснабжения киевлян и жителей Киевской области.

Обратите внимание. Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба призвал жителей области экономить электроэнергию. Особенно с 6:00 до 17:00 и с 17:00 до 23:00.

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что вечером 1 ноября частично обесточены потребители Черкасского района. В частности, Канев и близлежащие населенные пункты.

Это произошло в связи с отключением воздушной линии 110 кВ, находящейся в оперативном управлении Киевской региональной электрической сети. По предварительной информации, энергоснабжение должно быть возобновлено за 3 – 4 часа,

– сообщил он.

Ранее в ДТЭК Киевские электросети обновили графики возможных стабилизационных отключений электроэнергии в Киеве. Графики будут работать в случае, если Укрэнерго потребуется сбалансировать энергосистему.

Утром 1 ноября в Укрэнерго информировали, что в ряде регионов Украины будет отключена электроэнергия. Это связано с устранением последствий атак российских захватчиков.

Отключение света анонсировали в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

В Офисе Президента сообщили, что отключение света касается всех категорий потребителей. Такие шаги необходимы для уменьшения нагрузки на сети, что позволяет энергетикам быстро восстанавливать поврежденные энергообъекты.

Россия снова атаковала энергетические объекты

Утром 31 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Всего оккупанты выпустили 50 ракет, 44 из которых сбили силы ПВО.

Кроме того, оккупанты попали по объектам инфраструктуры Черкасщины, Запорожья, а также Кировоградской области.

Министр энергетики Герман Галущенко информировал, что ракетные обстрелы подверглись электрическим подстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. В результате массированной атаки произошло частичное обесточивание.

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