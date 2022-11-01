Экстренное отключение света применят для жителей Оболони, Виноградаря, Минского массива и Куреневки. Свет выключат в связи с ремонтом транзитной линии в Киевской области и перегрузкой оставшейся в работе линии.
Узнайте больше Отключение света в Украине: графики и перечень городов
Света не будет и в Черкасской области
Сообщается, что ориентировочное время ремонта и отключения света – до конца дня. Это экстренное отключение, поэтому происходит вне графика.
Кроме того, в ДТЭК Киевские электросети отметили, что ремонт необходим, чтобы повысить надежность электроснабжения киевлян и жителей Киевской области.
Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что вечером 1 ноября частично обесточены потребители Черкасского района. В частности, Канев и близлежащие населенные пункты.
Это произошло в связи с отключением воздушной линии 110 кВ, находящейся в оперативном управлении Киевской региональной электрической сети. По предварительной информации, энергоснабжение должно быть возобновлено за 3 – 4 часа,
– сообщил он.
Ранее в ДТЭК Киевские электросети обновили графики возможных стабилизационных отключений электроэнергии в Киеве. Графики будут работать в случае, если Укрэнерго потребуется сбалансировать энергосистему.
Утром 1 ноября в Укрэнерго информировали, что в ряде регионов Украины будет отключена электроэнергия. Это связано с устранением последствий атак российских захватчиков.
Отключение света анонсировали в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.
В Офисе Президента сообщили, что отключение света касается всех категорий потребителей. Такие шаги необходимы для уменьшения нагрузки на сети, что позволяет энергетикам быстро восстанавливать поврежденные энергообъекты.
Россия снова атаковала энергетические объекты
- Утром 31 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Всего оккупанты выпустили 50 ракет, 44 из которых сбили силы ПВО.
- Кроме того, оккупанты попали по объектам инфраструктуры Черкасщины, Запорожья, а также Кировоградской области.
- Министр энергетики Герман Галущенко информировал, что ракетные обстрелы подверглись электрическим подстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. В результате массированной атаки произошло частичное обесточивание.
Обратите внимание – где в Украине не будет света: смотрите видео