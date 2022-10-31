Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что ракетным обстрелам подверглись электрические подстанции, объекты гидроэнергетики и тепловой генерации. В результате массированной атаки произошло частичное обесточивание.

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Сообщается, что экстренно введены графики отключения потребителей в:

Киеве,

Черкассах,

Запорожье,

Черкасской области,

Киевской области,

Кировоградской области,

Харьковской области,

Запорожской области,

Полтавской области.

Галущенко призвал украинцев в населенных пунктах, которые не пострадали от обстрелов, максимально снизить потребление электроэнергии.

Снижение нагрузки на энергосеть поможет нашим энергетикам быстрее возобновить энергоснабжение во временно обесточенных регионах,

– подчеркнул министр.

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Утром в Украине объявили воздушную тревогу, которая длилась около 3 часов. За это время Россия выпустила 50 ракет, 44 из которых сбили украинские воины.

ПВО сработало в Киевской области, но из-за падения обломков повреждены жилые дома в одном из районов Киевщины. Россия нанесла удар по Киеву, в результате чего в столице перебои со светом и водоснабжением.

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Также ПВО сработало в Полтавской, Винницкой, Хмельницкой и Львовской областях. В Винницкой и Хмельницкой областях обломки упали на гражданские объекты. По предварительным данным, никто не пострадал.

Оккупанты попали по объектам инфраструктуры Черкасщины и Запорожья. Также ракеты российских террористов попали в энергетический объект в Кировоградской области.

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Неспокойно с утра было в Харьковской области. В Харькове зафиксировано 2 прилета. Взрывы раздавались и в Чугуевском районе Харьковщины.

Впервые с начала полномасштабного вторжения зафиксирован ракетный удар по территории Черновицкой области. Россияне атаковали критическую инфраструктуру области.

Оккупанты нанесли ракетные удары по энергетическим объектам в Днепре и Павлограде. Разрушения на местах попадания серьезные.

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