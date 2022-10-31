Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що ракетних обстрілів зазнали електричні підстанції, об'єкти гідроенергетики та теплової генерації. Унаслідок масованої атаки відбулось часткове знеструмлення.

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В яких регіонах вимикатимуть світло через ракетні обстріли

Повідомляється, що екстрено запроваджені графіки відключення споживачів у:

Києві,

Черкасах,

Запоріжжі,

Черкаській області,

Київській області,

Кіровоградській області,

Харківській області,

Запорізькій області,

Полтавській області.

Галущенко закликав українців у населених пунктах, що не постраждали від обстрілів, максимально зменшити споживання електроенергії.

Зниження навантаження на енергомережу допоможе нашим енергетикам швидше відновити енергопостачання у тимчасово знеструмлених регіонах,

– наголосив міністр.

Росія масово атакувала Україну: головне на цей момент

Зранку в Україні оголосили повітряну тривогу, яка тривала близько 3 годин. За цей час Росія випустила 50 ракет, 44 з яких збили українські воїни.

ППО спрацювала у Київській області, але через падіння уламків пошкоджені житлові будинки в одному з районів Київщини. Росія завдала удару по Києву, унаслідок чого в столиці перебої зі світлом і водопостачанням.

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Також ППО спрацювала у Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій і Львівській областях. У Вінницькій та Хмельницькій області уламки впали на цивільні об'єкти. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Окупанти влучили по об'єктах інфраструктури Черкащини та Запоріжжя. Також ракети російських терористів влучили в енергетичний об'єкт на Кіровоградщині.

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Неспокійно зранку було в Харківській області. У Харкові зафіксовано 2 прильоти. Вибухи лунали і в Чугуївському районі Харківщини.

Уперше від початку повномасштабного вторгнення зафіксований ракетний удар по території Чернівецької області. Росіяни атакували критичну інфраструктуру області.

Окупанти завдали ракетних ударів по енергетичних об'єктах у Дніпрі та Павлограді. Руйнування на місцях влучання є серйозними.

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