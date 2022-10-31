Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що ракетних обстрілів зазнали електричні підстанції, об'єкти гідроенергетики та теплової генерації. Унаслідок масованої атаки відбулось часткове знеструмлення.
До теми Відключення світла в Україні: графіки та перелік міст
В яких регіонах вимикатимуть світло через ракетні обстріли
Повідомляється, що екстрено запроваджені графіки відключення споживачів у:
- Києві,
- Черкасах,
- Запоріжжі,
- Черкаській області,
- Київській області,
- Кіровоградській області,
- Харківській області,
- Запорізькій області,
- Полтавській області.
Галущенко закликав українців у населених пунктах, що не постраждали від обстрілів, максимально зменшити споживання електроенергії.
Зниження навантаження на енергомережу допоможе нашим енергетикам швидше відновити енергопостачання у тимчасово знеструмлених регіонах,
– наголосив міністр.
Росія масово атакувала Україну: головне на цей момент
- Зранку в Україні оголосили повітряну тривогу, яка тривала близько 3 годин. За цей час Росія випустила 50 ракет, 44 з яких збили українські воїни.
- ППО спрацювала у Київській області, але через падіння уламків пошкоджені житлові будинки в одному з районів Київщини. Росія завдала удару по Києву, унаслідок чого в столиці перебої зі світлом і водопостачанням.
Дізнайтесь більше Масована ракетна атака по Україні: де атакувала Росія та які наслідки обстрілів
- Також ППО спрацювала у Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій і Львівській областях. У Вінницькій та Хмельницькій області уламки впали на цивільні об'єкти. За попередніми даними, ніхто не постраждав.
- Окупанти влучили по об'єктах інфраструктури Черкащини та Запоріжжя. Також ракети російських терористів влучили в енергетичний об'єкт на Кіровоградщині.
Варте уваги Кулеба закликав не виправдовувати ранкову атаку Росії: це не "відповідь" на удари Києва
- Неспокійно зранку було в Харківській області. У Харкові зафіксовано 2 прильоти. Вибухи лунали і в Чугуївському районі Харківщини.
- Уперше від початку повномасштабного вторгнення зафіксований ракетний удар по території Чернівецької області. Росіяни атакували критичну інфраструктуру області.
- Окупанти завдали ракетних ударів по енергетичних об'єктах у Дніпрі та Павлограді. Руйнування на місцях влучання є серйозними.
До уваги – Росія масово атакувала Україну: дивіться відео