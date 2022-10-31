Про це написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він наголосив, що чергова партія російських ракет влучила в критичну інфраструктуру.
До теми На Київщині збили ворожі ракети: пошкоджені будівлі, є потерпілі
"Замість того, щоб воювати на полі бою, Росія воює з мирним населенням. Не виправдовуйте ці напади, називаючи їх "відповіддю". Росія робить це тому, що в неї все ще є ракети та бажання вбивати українців", – зазначив Кулеба.
Реакція Офісу Президента
Глава ОП Андрій Єрмак написав, що російські невдахи продовжують воювати з мирними об'єктами. Він наголосив – Україні потрібна зброя, санкції, покарання ворога.
"Ми витримаємо, а їх ганьба коштуватиме цілим поколінням росіян дуже дорого. Продовжуємо працювати в тилу і на фронті", – сказав Єрмак.
Зверніть увагу – окупанти знову пошкодили об'єкти критичної інфраструктури: дивіться відео
Масована ракетна атака 31 жовтня: останні новини
- Повітряна тривога тривала приблизно 3 години по всій території країни. Станом на 11:15 ракетна небезпека є у Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях.
- Обстріли зафіксовано в Харкові, Запоріжжі, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Чернівецькій, Хмельницькій, Львівській, Дніпропетровській та Полтавській областях.
- Окупанти обстріляли по двох енергооб'єктах на Дніпропетровщині. За словами голови ОВА Валентина Резніченка, є серйозні руйнування на енергетичних об'єктах у Дніпрі та Павлограді.
- У Київській області вводять екстрені відключення світла. У столиці 350 тисяч квартир можуть залишитися без електроенергії.