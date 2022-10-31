Про це написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він наголосив, що чергова партія російських ракет влучила в критичну інфраструктуру.

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"Замість того, щоб воювати на полі бою, Росія воює з мирним населенням. Не виправдовуйте ці напади, називаючи їх "відповіддю". Росія робить це тому, що в неї все ще є ракети та бажання вбивати українців", – зазначив Кулеба.

Реакція Офісу Президента

Глава ОП Андрій Єрмак написав, що російські невдахи продовжують воювати з мирними об'єктами. Він наголосив – Україні потрібна зброя, санкції, покарання ворога.

"Ми витримаємо, а їх ганьба коштуватиме цілим поколінням росіян дуже дорого. Продовжуємо працювати в тилу і на фронті", – сказав Єрмак.

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