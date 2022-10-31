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6:15 На Запоріжжі можливі відключення світла з 6 годині ранку 31 жовтня. У цьому регіоні всіх споживачів поділили вже на 4 групи. Зокрема, спочатку планують вимкнути першу чергу. Світла не буде орієнтовно 3 години.

Виключатимуть світло за графіком:

1 черга з 06.00 до 10:40;

2 черга з 10:40 до 14:20;

3 черга з 14:20 до 18:00;

4 черга з 18 до 22:00. Зокрема, мовиться про великі промислові підприємства.

З потенційними графіками відключень електроенергії на Запоріжжі можна ознайомитися за посиланням.

6:11 Очільник Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що з 31 жовтня у регіоні знову будуть погодинні відключення світла. Так, споживачів традиційно поділили на три групи. Відповідно можуть вимикати з 7 до 12 години, або ж з 17 до 22, або з 12 до 17.



Графік погодинних вимкнень світла на Львівщині / Скриншот 24 каналу

6:00 У багатьох областях України вночі на 31 жовтня оголошували повітряну тривогу. Сирени увімкнули о 1 годині ночі. Вони тривали менше ніж 25 хвилин.