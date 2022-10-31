Об этом написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что очередная партия российских ракет попала в критическую инфраструктуру.
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"Вместо того чтобы воевать на поле боя, Россия воюет с мирным населением. Не оправдывайте эти нападения, называя их "ответом". Россия делает это потому, что у нее все еще есть ракеты и желание убивать украинцев", – отметил Кулеба.
Реакция Офиса Президента
Глава ОП Андрей Ермак написал, что российские неудачники продолжают воевать с мирными объектами. Он подчеркнул – Украине нужно оружие, санкции, наказание врага.
"Мы выдержим, а их позор будет стоить целым поколениям россиян очень дорого. Продолжаем работать в тылу и на фронте", – сказал Ермак.
Обратите внимание – оккупанты снова повредили объекты критической инфраструктуры: смотрите видео
Массированная ракетная атака 31 октября: последние новости
- Воздушная тревога продолжалась около 3 часов по всей территории страны. По состоянию на 11.15 ракетная опасность все еще сохраняется в Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях.
- Обстрелы зафиксированы в Харькове, Запорожье, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Черновицкой, Хмельницкой, Львовской, Днепропетровской и Полтавской областях.
- Оккупанты обстреляли по двум энергообъектам на Днепропетровщине. По словам главы ОВА Валентина Резниченко, есть серьезные разрушения на энергетических объектах в Днепре и Павлограде.
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