Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. На местах атак работают все службы.

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Куда попали оккупанты

Валентин Резниченко уточнил, что россияне атаковали энергетические объекты в Днепре и Павлограде. На местах ударов есть серьезные разрушения.

Есть прилеты во время утренней атаки на область. Россияне попали по объектам энергетической инфраструктуры в Днепре и Павлограде. Серьезные разрушения. Работают все службы,

– сообщил Резниченко.