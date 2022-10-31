Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. На местах атак работают все службы.
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Куда попали оккупанты
Валентин Резниченко уточнил, что россияне атаковали энергетические объекты в Днепре и Павлограде. На местах ударов есть серьезные разрушения.
Есть прилеты во время утренней атаки на область. Россияне попали по объектам энергетической инфраструктуры в Днепре и Павлограде. Серьезные разрушения. Работают все службы,
– сообщил Резниченко.
В то же время глава ОВА отметил, что над Днепропетровщиной силы Воздушного командования "Восток" сбили 9 вражеских ракет. Стоит отметить, что суммарно украинская ПВО сбила 44 вражеских ракеты во время утренней атаки.