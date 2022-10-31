Людей просять негайно спуститися в укриття або дотримуватися правила "двох стін". Наразі тривога у всіх областях країни, крім окупованого Криму.

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У яких регіонах оголосили про повітряну тривогу

Станом на 7:30 повітряна тривога пролунала у таких регіонах країни:

  • Хмельницька область;
  • Рівненська область;
  • Тернопільська область;
  • Чернівецька область;
  • Волинська область;
  • Львівська область;
  • Івано-Франківська область;
  • Закарпатська область;
  • Житомирська область;
  • Вінницька область;
  • Одеська область;
  • Миколаївська область;
  • Кіровоградська область;
  • Черкаська область;
  • Київська область;
  • місто Київ;
  • Чернігівська область;
  • Сумська область;
  • Полтавська область;
  • Дніпропетровська область;
  • Херсонська область;
  • Запорізька область;
  • Донецька область;
  • Харківська область.

Зауважимо, що в Луганській області продовжується безперервна повітряна тривога від 4 квітня. Тривоги немає лише на території тимчасово окупованого Криму.