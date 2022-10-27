Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Раніше повідомлялось про те, що в Білорусі назвали місце, звідки таємно можуть запускати іранські шахіди.

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Літаки МіГ-31 у Білорусі

Коваленко зазначив, що в повітряному просторі Білорусі нині присутньо багато літаків МіГ-31. Через це в Україні збільшилась кількість повітряних тривог. Цей літак підіймається в Білорусі, він бере курс у бік України, набирає необхідну швидкість, яка каже, що він готується завдати ракетного удару, а потім він змінює свій курс і знову заходить на цю траєкторію.

Ось така імітація пуску ракетної зброї. МіГ-31 має можливість використовувати так звані гіперзвукові ракети "Кинджал". Вони є авіаційною версією ракет "Іскандер",

– зауважив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

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"Брудна бомба" росіян

Він продовжив, що цілком можливо, що саме на цих ракетах і встановлена бойова частина у вигляді "брудної бомби". Небезпека реальна. Однак якщо вони використають таку бомбу в Чорнобильській зоні, то радіація буде розповсюджуватись не тільки в Україні.

"Вона охопить і Білорусь, вона охопить Польщу, країни Балтії. Я не виключаю, що Угорщину, Румунію. А це вже атака по країнах НАТО. Це вже залучення 5 статті колективної безпеки, тому Москва дуже ризикує, граючись у таку гру", – наголосив Коваленко.

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