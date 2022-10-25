За наявною інформацією, Росія запустила 10 дронів-камікадзе "шахід" з Білорусі по Київській області. Так, єдине місце в Білорусі, де можуть таємно запускати дрони – це білоруська частина чорнобильської зони.

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Звідки можуть запускати іранські "шахіди"

Офіційних даних про запуск дронів з території Білорусі немає. Але, згідно з аналізом ЗМІ, якщо дрони-камікадзе справді запускаються з республіки, то є одна територія, де це може відбуватися – білоруський сектор зони відчуження Чорнобильської АЕС (Поліський радіаційно-екологічний заповідник).

Так, понад рік цей заповідник – фактично закрита територія. Там немає нікого, крім охорони, і є місця, де навіть не ловить мобільний зв'язок, не кажучи вже про інтернет.

Завдяки супутниковим знімкам вдалося виділити кілька зон, де видно мінімальні зміни на території за останні кілька місяців.

Уласи – це село в глушині в Хойнікському районі за 4,5 кілометри від кордону з Україною. На супутникових знімках видно, що останніми місяцями там з'явилися протоптані доріжки, трохи розчищені дороги для проїзду і вирубані кущі.

– це село в глушині в Хойнікському районі за 4,5 кілометри від кордону з Україною. На супутникових знімках видно, що останніми місяцями там з'явилися протоптані доріжки, трохи розчищені дороги для проїзду і вирубані кущі. Кожушки – також село в Хойнікському районі. Поруч чітко видно нові дороги, а значить, що там стала часто їздити техніка.

Звідки можуть запускати іранські "шахіди" / фото Беларускі Гаюн

Росія перекинула інструкторів дронів у Білорусь

Раніше речник Одеської ОВА Сергій Братчук розповів, що Росія вирішила перекинути інструкторів дронів-камікадзе з окупованої території України до Білорусі. Їх відправили до прикордонної з Україною області в Білорусі.

Так, інструкторів терміново евакуювали з окупованої території України в Гомельську область Білорусі. Саме там вони тренують росіян запускати дрони.

Братчук зазначив, що раніше на окупованій території Херсонської області декілька таких інструкторів знищили.

Нагадаємо, що в Україні вже загинули щонайменше 10 іранських інструкторів, які консультували російських військових щодо запуску дронів.

Також повідомляли, що Іран відправив своїх інструкторів до окупованого Криму, щоб допомогти Росії запускати дрони по українських містах.

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