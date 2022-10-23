Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що іранські інструктори дронів-камікадзе "Shahed 136" та інших модифікацій вирішили "сховатися". За його словами, тепер вони на території Білорусі.

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Іранських інструкторів сховали в Білорусі

Братчук зазначив, що інструкторів терміново евакуювали з окупованої території України в Гомельську область Білорусі. Саме там вони тренують росіян запускати дрони, якими Росія в останні тижні масово атакує Україну.

Речник Одеської ОВА нагадав, що раніше на окупованій території Херсонської області декілька таких інструкторів знищили.

Довідка. У ЗМІ з'явилася інформація, що в Україні вже загинули щонайменше 10 іранських інструкторів, які консультували російських військових щодо запуску дронів. Йдеться про інструкторів, яких Росія доставила на окуповану Херсонщину та в Крим. У Білому домі підтверджували перебування іранців в окупованому Криму.

Партизани помітили інструкторів у селі Микулічі

Центр національного спротиву інформує, що група іранських інструкторів, офіцерів іранського Корпусу вартових Ісламської революції була помічена в селі Микулічі, що в Гомельській області.

Повідомляється, що вони перебувають під посиленою охороною російських нацгвардійців та офіцерів ФСБ. За інформацією від білоруських партизанів, саме ці інструктори координували запуски "шахідів" по об'єктах інфраструктури Київщини та північних і західних областях України.

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Іран надає Росії дрони-камікадзе: що відомо

Російський ВПК сильно страждає через санкції Заходу, внаслідок чого не здатен забезпечити потреби армії Росії. Окупанти стрімко використовують ракети та втрачають техніку у війні проти України.

Відтак, Кремль вирішив звернутися по допомогу Ірану, який надає Росії дрони-камікадзе. Також Тегеран готовий поставити Москві балістичні ракети.

У Повітряних силах зазначили, що іранські дрони не є надто складними для збиття. Наші воїни щодня збивають по декілька дронів на різних напрямках.

Іран і Росія офіційно не визнають співпрацю, проте в Києві вже закликали ЄС ввести проти Тегерана санкції. Також Україна може розірвати дипломатичні відносини з Іраном.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія замовила в Ірану 2400 дронів-камікадзе Shahed.

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