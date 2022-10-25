По имеющейся информации, Россия запустила 10 дронов-камикадзе "шахид" из Беларуси по Киевской области. Так, единственное место в Беларуси, где могут тайно запускать дроны – это белорусская часть Чернобыльской зоны.
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Откуда могут запускать иранские "шахиды"
Официальных данных о запуске дронов с территории Беларуси нет. Но, согласно анализу СМИ, если дроны-камикадзе действительно запускаются из республики, то есть одна территория, где это может происходить – белорусский сектор зоны отчуждения Чернобыльской АЭС (Полесский радиационно-экологический заповедник).
Так, больше года этот заповедник – фактически закрытая территория. Там нет никого, кроме охраны, и есть места, где даже не ловит мобильную связь, не говоря уже об интернете.
Благодаря спутниковым снимкам удалось выделить несколько зон, где видны минимальные изменения на территории за последние несколько месяцев.
- Уласы – это село в глуши в Хойникском районе в 4,5 километрах от границы с Украиной. На спутниковых снимках видно, что в последние месяцы там появились протоптанные дорожки, немного расчищенные дороги для проезда и вырубленные кусты.
- Кожушки – также село в Хойникском районе. Рядом четко видны новые дороги, а значит, там стала часто ездить техника.
Откуда могут запускать иранские "шахиды" / фото Белорусский Гаюн
Россия перебросила инструкторов дронов в Беларусь
Ранее представитель Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал, что Россия решила перебросить инструкторов дронов-камикадзе с оккупированной территории Украины в Беларусь. Их отправили в пограничную с Украиной область в Беларуси.
Так, инструкторы были срочно эвакуированы с оккупированной территории Украины в Гомельскую область Беларуси. Там они тренируют россиян запускать дроны.
Братчук отметил, что ранее на оккупированной территории Херсонской области несколько таких инструкторов были уничтожены.
Напомним, что в Украине уже погибли по меньшей мере 10 иранских инструкторов, консультировавших российских военных по запуску дронов.
Также сообщалось, что Иран отправил своих инструкторов в оккупированный Крым, чтобы помочь России запускать дроны по украинским городам.
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