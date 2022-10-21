Об этом пишет СМИ со ссылкой на официальное лицо из Украины, которое осталось анонимным.
Важно Совсем к этому не готовы: европейские города и США могут "познакомиться" с дронами-камикадзе.
Всего известно, что 10 иранцев, обучавших российских оккупантов обращению с дронами, были уничтожены Силами обороны Украины. Россияне доставили иранских инструкторов на территорию временно оккупированных Херсонской области и Крыма для запуска дронов-камикадзе Shahed-136 и обучения российских оккупантов обращению с ними.
Инструкторы "непосредственно отслеживают запуски беспилотников по украинским гражданским объектам, включая удары по Николаеву и Одессе".
Иран намеренно помогает Кремлю в войне
Россия не способна одолеть Украину в войне собственными силами, поэтому она пользуется помощью Беларуси и Ирана. По данным, которыми владеют следователи СБУ, можно утверждать, что Иран, а также его оборонно-промышленный комплекс действуют в пользу России. Они помогают Кремлю продолжать полномасштабную войну, которую он сам начал.
В Институте по изучению войны попытались ответить на вопрос, почему Иран помогает России. Составители отчета считают, что Россию и Китай Иран считает своими стратегическими партнерами. Теми, кто якобы поможет свергнуть главенство США. И поскольку Украина продолжает успешно противостоять российской агрессии, Иран помогает Кремлю.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина не хочет иметь контактов с Ираном, поскольку страна продолжает поставлять дроны в Россию. В СМИ появилась информация о новой партии беспилотников, а также ракетах. Поэтому дипломат призвал ввести санкции против Ирана.
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