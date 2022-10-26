Таку думку 24 каналу висловив координатор Білоруського кризового центру у Львові Олексій Францкевич. Раніше повідомлялось про те, чи може російське угруповання в Білорусі скинути Лукашенка й тоді піти в наступ на Україну.

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Конференція щодо Білорусі

Францкевич розповів, що метою конференції білорусів було зібрати вільних співвітчизників. Тих білорусів, які добре розуміють, що таке Росія насправді, що Білорусь окупована тощо. Тих людей, яких треба об'єднати, щоб допомогти Україні в боротьбі проти спільного ворога.

Крім того, на цій конференції були присутні представники Литви та Ічкерії,

– зазначив координатор Білоруського кризового центру у Львові.

Білорусь окупована Росією

Він продовжив, що однією з головних тем конференції була важливість визнання Білорусі окупованою територією. Якби не окупація, ніякого нападу, принаймні з півночі, на Україну не було б. Буде дуже добре, якщо український парламент усе ж визнає Білорусь окупованою.

"Щоб це розуміли й самі білоруси, аби протистояти російській пропаганді. Щоб у Білорусі таки розпочався супротив російському агресору. Це дуже важливо", – зауважив Францкевич.

Окупація Білорусі розпочалась ще в 1996 році

За його словами, таке рішення вплине на білорусів. Окупація Білорусі розпочалась ще в 1996 році. Нині російська пропаганда розповідає білорусам про ворогів в Україні.

Вільні білоруси борються за перемогу України. Усі розуміють, щойно відбудеться перемога над Кремлем, у білорусів з'явиться "вікном можливостей" розпочати деокупацію Білорусі,

– наголосив координатор Білоруського кризового центру у Львові.

Лукашенко – гауляйтер Кремля

Як він зауважив, Лукашенко – гауляйтер Кремля. Білоруси нині фактично під подвійною окупацією. З одного боку – незаконний режим Лукашенка, з іншого – російські війська.

"Поки в Білорусі таке відбувається, спокою ні в Україні, ні в Балтії та Польщі не буде. Поки ми не визволимо Білорусь", – підкреслив Францекевич.

Францкевич про те, що дасть визнання Білорусі окупованою територією: дивіться відео

Білорусів і лукашистів треба розділяти

На його думку, білорусів і лукашистів треба розділяти так само, як чеченців і кадирівців. Білоруси – це ті, хто зокрема бореться в Україні зі зброєю в руках. Лукашисти ж – поплічники режиму Лукашенка, які вчиняють репресії й геноцид проти власного народу.

Лукашисти будуть нести всю відповідальність за все те, що вони зробили. Як проти свого народу, так і проти українців,

– підсумував координатор Білоруського кризового центру у Львові.

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