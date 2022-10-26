Такое мнение 24 каналу высказал координатор Белорусского кризисного центра во Львове Алексей Францкевич. Ранее сообщалось о том, может ли российская группировка в Беларуси свергнуть Лукашенко и тогда пойти в наступление на Украину.

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Конференция относительно Беларуси

Францкевич рассказал, что целью конференции белорусов было собрать свободных соотечественников. Тех белорусов, которые хорошо понимают, что такое Россия на самом деле, что Беларусь оккупирована и т.д. Те люди, которых нужно объединить, чтобы помочь Украине в борьбе против общего врага.

Кроме того, на этой конференции присутствовали представители Литвы и Ичкерии,

– отметил координатор Белорусского кризисного центра во Львове.

Беларусь оккупирована Россией

Он продолжил, что одной из главных тем конференции была важность признания Белоруссии оккупированной территорией. Если бы не оккупация, никакого нападения, по крайней мере с севера, на Украину не было бы. Будет очень хорошо, если украинский парламент все-таки признает Беларусь оккупированной.

"Чтобы это понимали и сами белорусы, чтобы противостоять российской пропаганде. Чтобы в Беларуси началось сопротивление российскому агрессору. Это очень важно", – отметил Францкевич.

Оккупация Беларуси началась еще в 1996 году

По его словам, такое решение повлияет на белорусов. Оккупация Беларуси началась еще в 1996 году. Сегодня российская пропаганда рассказывает белорусам о врагах в Украине.

Свободные белорусы сражаются за победу Украины. Все понимают, как только состоится победа над Кремлем, у белорусов появится "окно возможностей" начать деоккупацию Беларуси,

– подчеркнул координатор Белорусского кризисного центра во Львове.

Лукашенко – гауляйтер Кремля

Как он заметил, Лукашенко – гауляйтер Кремля. Белорусы сейчас фактически под двойной оккупацией. С одной стороны – незаконный режим Лукашенко, с другой – российские войска.

"Пока в Беларуси такое происходит, покоя ни в Украине, ни в Балтии и Польше не будет. Пока мы не освободим Беларусь", – подчеркнул Францекевич.

Францкевич о том, что даст признание Беларуси оккупированной территорией: смотрите видео

Белорусов и лукашистов нужно разделять

По его мнению, белорусов и лукашистов нужно разделять так же, как чеченцев и кадыровцев. Белорусы – это те, кто, в частности, борется в Украине с оружием в руках. Лукашисты же – приспешники режима Лукашенко, которые совершают репрессии и геноцид против собственного народа.

Лукашисты будут нести всю ответственность за все, что они сделали. Как против своего народа, так и против украинцев,

– подытожил координатор Белорусского кризисного центра во Львове.

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