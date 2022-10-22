Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. По его словам, на территории Беларуси наблюдается значительная активность российских и белорусских войск.

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Как отметил советник главы ОП, все указывает на то, что идет подготовка к обострению конфликта.

Я вижу всестороннюю подготовку к эскалации. Они (войска – 24 канал) накапливаются по всем компонентам – от сухопутных до авиационных,

– подчеркнул Арестович.

Он добавил, что пока Путин и Лукашенко только готовятся, хотя промежуток между процессом подготовки и переводом в боевую готовность может быть небольшим.

"Однако наличие группировки не означает обязательное ее использование. Эта угроза может просто нависать", – сказал Арестович.

"Мы готовы к любым вариантам"

Советник главы ОП отметил, что враг не может планировать ничего такого, чем можно было бы удивить украинцев. Более того, все планы врага давно известны Украине.

В районе белорусской границы уже второй месяц продолжаются учения "Северный ураган". К ним привлечены все силы обороны – от Национальной гвардии и пограничников до Национальной полиции. Мы давно готовы к любым вариантам, – сказал Арестович.

Готовы ли белорусы к наступлению на Украину

Между тем, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отрицает подготовку к войне в своей стране. Диктатор заявил, что белорусскому народу не нужна война и белорусы никуда не собираются идти.

Белорусам действительно не нужна эта война. В этом случае Лукашенко говорит искреннюю правду. Белорусская армия не пойдет воевать, они не способны на это,

– отметил советник главы ОП.

Беларусь находится под оккупацией России

Он добавил, что территория Беларуси уже давно оккупирована Россией.

Как минимум с 2016 года там постоянно находятся русские войска. А в политическом и экономическом плане оккупация Беларуси продолжается уже много лет,

– сказал Арестович.

По мнению советника главы ОП, вряд ли у Москвы сейчас есть какие-то планы относительно смены власти в Беларуси. О смещении Лукашенко с должности пока речь не идет.

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