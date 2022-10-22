Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. По его словам, на территории Беларуси наблюдается значительная активность российских и белорусских войск.
Обратите внимание "Я вам (не) покажу": способны ли войска Лукашенко захватить Запад и перерезать поставки помощи
Зачем Россия стягивает войска в Беларусь
Как отметил советник главы ОП, все указывает на то, что идет подготовка к обострению конфликта.
Я вижу всестороннюю подготовку к эскалации. Они (войска – 24 канал) накапливаются по всем компонентам – от сухопутных до авиационных,
– подчеркнул Арестович.
Он добавил, что пока Путин и Лукашенко только готовятся, хотя промежуток между процессом подготовки и переводом в боевую готовность может быть небольшим.
"Однако наличие группировки не означает обязательное ее использование. Эта угроза может просто нависать", – сказал Арестович.
"Мы готовы к любым вариантам"
Советник главы ОП отметил, что враг не может планировать ничего такого, чем можно было бы удивить украинцев. Более того, все планы врага давно известны Украине.
В районе белорусской границы уже второй месяц продолжаются учения "Северный ураган". К ним привлечены все силы обороны – от Национальной гвардии и пограничников до Национальной полиции. Мы давно готовы к любым вариантам, – сказал Арестович.
Готовы ли белорусы к наступлению на Украину
Между тем, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отрицает подготовку к войне в своей стране. Диктатор заявил, что белорусскому народу не нужна война и белорусы никуда не собираются идти.
Белорусам действительно не нужна эта война. В этом случае Лукашенко говорит искреннюю правду. Белорусская армия не пойдет воевать, они не способны на это,
– отметил советник главы ОП.
Беларусь находится под оккупацией России
Он добавил, что территория Беларуси уже давно оккупирована Россией.
Как минимум с 2016 года там постоянно находятся русские войска. А в политическом и экономическом плане оккупация Беларуси продолжается уже много лет,
– сказал Арестович.
По мнению советника главы ОП, вряд ли у Москвы сейчас есть какие-то планы относительно смены власти в Беларуси. О смещении Лукашенко с должности пока речь не идет.
Алексей Арестович оценил вероятное нападение со стороны Беларуси: смотрите видео
Угроза нового наступления со стороны Беларуси: коротко
- В Генштабе предупредили, что угроза возобновления наступления из Беларуси растет. Однако на этот раз могут изменить направление – наступать намеревались на запад белорусско-украинской границы, чтобы перерезать пути поставки западного оружия.
- Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, Украина круглосуточно отслеживает информацию обо всем, что происходит в Беларуси. По его словам, среди белорусов – мало желающих воевать против Украины.
- Ранее Алексей Арестович высказывал мнение о том, что если оккупанты пойдут в наступление из Беларуси на Запад, это продлится около 18 дней. В результате захватчики терпят разгром.