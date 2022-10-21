Разговоры о возможных попытках Лукашенко отправить свое войско на забой ради безумной идеи спасти своего бункерного коллегу Путина продолжаются с 24 февраля 2022 года. Однако Лукашенко уверенно лавирует между каплями, избегая непосредственного вступления Беларуси в войну против Украины. Сколько еще самопровозглашенный президент сможет сидеть на шпагате, спрогнозировать, наверное, никто не сможет.

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С одной стороны, подготовка к открытию второго фронта против Киева вблизи наших границ длится уже 8 месяцев, и когда-то она должна достичь логического завершения. С другой – после начала наступления у Лукашенко будет меньше времени собраться и бежать в Ростов, чем у Януковича. Потому что будет больно.

Напомним, недавно диктатор Лукашенко признавал участие Беларуси в полномасштабной войне против Украины. Однако, как говорит самопровозглашенный, его страна наоборот "положительный герой в этой истории, потому что принимает на лечение раненых российских военных и дает приют украинским беженцам". И ни слова о ракетах и дронах, которые каждый день российские воины запускают с территории его страны по украинским городам и убивают мирных людей.

Операция – эскалация

Конечно, отмыться от превращения собственной страны в полигон для россиян, от запусков ракет и иранских дронов, ни Александру Лукашенко, ни белорусам никогда не удастся. И если бы не обижались представители команды Тихановской и рядовые соучастники военных преступлений России, единственные представители Минска, с которыми будет общаться мир, будут бойцы полков "Погоня" и имени Кастуся Калиновского.

Сейчас именно они являются теми, кто способен делать хоть что-то реальное для освобождения своего государства. Не позориться рассказами о том, что Киев спасли белорусские партизаны, и не пытаться навязать украинским властям свою дружбу, размышляя о том, что "Путин мог бы стать героем Беларуси".

Что известно о полках имени Кастуся Калиновского и "Погоня"? Полк имени Кастуся Калиновского – белорусский полк ВСУ, сформированный в марте 2022 года как батальон для защиты Украины. Полк был сформирован из членов тактической группы "Беларусь", участников "Белого легиона" и "Молодого фронта", а также других белорусов, ранее не входивших в эти формирования.



Полк назван в честь Кастуся Калиновского – одного из лидеров Январского восстания белорусов, поляков, литовцев и украинцев против Российской империи в 1863 году. Диктатор Лукашенко называл бойцов "сумасшедшими гражданами".



Отряд "Погоня" – военная структура, сформированная из добровольцев из Беларуси, участвовавших в войне на Донбассе против агрессии России. Отряд не воевал как единая боевая единица — его бойцы воевали небольшими группами в составе разных украинских подразделений.

Впрочем, несмотря на четкое осознание неотвратимого наказания за содеянное, Лукашенко не хочется по уши залезать в полесские болота, жизнь его к такому не готовила. Тем не менее, между посадкой оппозиционеров и избиением айтишников и попытками напасть на одну из сильнейших армий Европы есть существенная разница.

Тем не менее сам факт попыток россиян наступать на Киев многокилометровыми колоннами демонстрирует, что Москва оценивает ситуацию совершенно неадекватно. И нельзя утверждать на 100%, что как-то реалистично на карты смотрят в генштабе Беларуси. Так что с уверенностью утверждать, что Лукашенко точно не будет двигать свое войско на Киевщину, Житомирщину или на Запад Украины, невозможно. Такая вероятность будет оставаться либо до последнего дня войны России против Украины, либо до отдания непосредственного приказа срочникам в мокрых штанах садиться по танкам и двигаться в сторону очень злых ТРОшников, нацгвардейцев и еще более свирепых десантников. А они, надо сказать, уже заждались. И хотя надеются, что никто не будет нападать, полностью готовы к развязке этой печальной истории.

Обратите внимание! Британские разведчики склоняются к мнению, что новое вторжение в Украину с территории Беларуси маловероятно. В отчете разведки упоминают, что Беларусь и Россия осуществляют совместное формирование группировки войск. В то же время заявления Лукашенко могут быть попыткой продемонстрировать российско-белорусское единство, а также заставить Украину оттянуть больше сил на оборону северных границ.

Кроме того, следует учитывать тот факт, что с 24 февраля, исключительно для затягивания всех процессов, Александр Лукашенко занимается имитацией бурной деятельности. То боеготовность войск проверяет, то охрану границ усиливает. И постоянно при этом противоречит себе. Мол, на Украину никогда не нападет. Потом собирается какие-то превентивные действия совершать, а то и вообще видит попытки Польши и Литвы наступать на Россию и хочет прикрывать спину террористическим войскам.

Поэтому проведение скрытой мобилизации в армию, развертывание общих с россиянами группировок может быть обычной политической эскалацией, которая полностью укладывается в общую ситуацию. Более того, не выгодно задействовать порабощенный народ в наступлении и россиянам. Поскольку сейчас захватчики невероятно безопасно себя чувствуют на всех белорусских военных объектах у границ с Украиной, а в противном случае эта ситуация изменится коренным образом. В то же время орда – это не о логике.

Детальнее В Беларуси под видом учебного собрания проходят мероприятия скрытой мобилизации

Могут ли белорусы отгрызть украинские земли?

Если попытаться хотя бы немного проанализировать последствия открытия второго фронта со стороны Беларуси, то здесь есть несколько факторов.

Во-первых, без полномасштабной мобилизации подчиненным самопровозглашенного президента не удастся собрать большое войско.

подчиненным самопровозглашенного президента не удастся собрать большое войско. Во-вторых, все войско надо оснастить и обучить .

. И даже после этого надеяться на победу Лукашенко не придется, потому что собрать более 20-30 БТГ диктатору будет очень сложно. Заметим, что к примеру именно таким количеством групп россияне полтора месяца брали только Северодонецк.

С другой стороны, вполне логичным является использование россиян в качестве наступательного кулака и усиление их белорусами. Это значительно усиливает шансы российского и белорусского диктаторов хоть на какие-то военные достижения на новом фронте. Однако формирование подобной армии не может оставаться незаметным для Украины, а подготовка к встрече врагов уже длится очень много времени и не останавливается ни на минуту. Повторение ситуации, когда захватчики за несколько часов и неожиданно для властей проходят 70 километров от границы, пока невозможно.

Следует понимать, что так или иначе боевые действия на Западе или на Севере не могут быть мимолетными, а если даже россияне уже испытывают снарядный голод, то белорусам с этим будет гораздо труднее. Конечно, после каждых крупных учений российская армия оставляла на полигонах своих вассалов, технику и боеприпасы, но в случае активных боев суточные расходы БК измеряются тысячами. И это достаточно существенный аргумент, к которому следует добавить факты вывоза снарядов и техники из Беларуси в Россию. Насколько Путин обнажил армию своего неразлучного друга, неизвестно, но несколько месяцев по требованию Гитлера современности логисты гоняли целые эшелоны.

Чем все может закончиться для Лукашенко

Не следует забывать также и о рисках, перед которыми предстанет Александр Лукашенко в случае пересечения границы хотя бы одним белорусским военным. Конечно, речь идет не о серьезных и беспощадных бунтах среди народа, хотя и они могут произойти. Гораздо более разрушительным для Лукашенко является тот факт, что ракеты сразу смогут полететь во все аэродромы, НПЗ и другие объекты.

Тем временем ВСУ могут освободить Херсон и отвоевать города на Донбассе в течение 6 недель, – NYT

Нет никаких сомнений в том, что Беларусь совместно с Россией окажется в одном санкционном списке стран ЕС и США и станет изолированной от всего цивилизованного мира. В частности, недавно Евросоюз договорился о новых санкциях против России и Беларуси за считанные минуты.

Кроме того, после разгрома захватнического войска боевые действия могут продолжаться уже на территории Беларуси. Вероятно, что ребята из полков имени Кастуся Калиновского и "Погони" не против, чтобы усатый реально попробовал что-то подобное. Ведь тогда они получат неописуемый шанс деоккупировать свою страну.

В свою очередь, в Вооруженных Силах Украины призвали белорусов не вступать в войну России против нашей страны. ВСУ обратились к белорусскому народу с просьбой не выполнять преступные приказы, которые готовится отдать самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Украина не собирается нападать на Беларусь, несмотря на заявления Лукашенко, который говорит о якобы угрозе со стороны Украины. В то же время, наши воины предупредили, что в случае агрессии со стороны Беларуси Украина будет отвечать со всей жесткостью, как "отвечает всем оккупантам". ВСУ предупреждают, что будут отвечать со всем военным арсеналом и будут наносить удары по военным объектам Беларуси.

Так что с рациональной точки зрения Лукашенко гораздо выгоднее просто стоять и не провоцировать. Позволять россиянам совершать обстрелы Украины со своей территории, пропускать на наши земли многочисленные ДРГ, но не приобщаться полноценно к конфликту, который невозможно выиграть. Тем более что ни захватить территории, ни перебить линии поставок западной помощи ни российские, ни белорусские войска не смогут. Разве что – стереть с лица земли пограничные села сокрушительным огнем со всех орудий. Однако ответ на подобное будет асимметричным.