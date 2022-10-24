Близько 22:00 російські засоби масового інформування повідомили, що в Брянській області хтось підірвав відрізок залізної дороги. Важливо, що вибух стався неподалік від кордону з Україною.

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Російським солдатам буде важче потрапити в Білорусь

Білоруські активісти повідомили, що через вибух на залізниці в Брянській області, ешелони з військами Путіна не зможуть певний час залізницею прибувати в Білорусь.

Сьогодні ввечері (24 жовтня – 24 канал) на залізниці в Брянській області, що у Росії, між Новозибковим та Злинкою – а це приблизно за 20 кілометрів від кордону з Білоруссю – спрацював вибуховий пристрій. Пошкоджено рейки та кілька залізничних шпал,

– написали в телеграм-каналі спільноти.

Зверніть увагу! Внаслідок підриву міждержавне залізничне сполучення Злинка – Закопитье тимчасово заблоковано. Поїзди не курсують по цій ділянці залізничної дороги.

Як відреагували в Росії

Після інциденту губернатор Брянської області Алєксандр Богомаз прокоментував ситуацію.

Сьогодні ввечері на перегоні між населеними пунктами Новозибків та Злинка спрацював невідомий вибуховий пристрій. Пошкоджено залізничну колію. Постраждалих немає. На місці працюють екстрені та оперативні служби,

– написав він.

Наразі ще не знайшли осіб, що причетні до підриву. Але можна констатувати, що Росії дуже "не щастить" – м'яко кажучи. Спершу підрив незаконно збудованого Керченського мосту, а потім – залізниці.

Повторний наступ з Білорусі

Напевне, кожен погодиться з тим, що вибух на залізниці ускладнить для російського диктатора перекидання військ, однак повністю не убезпечить Україну від можливого повторного наступу з Білорусі.

Нагадаємо, Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що Росія знову може піти в атаку з півночі. Однак закінчиться це поразкою для Путіна – він знову стане на ті самі граблі, що весною 2022 року.

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Також Кирило Буданов, що є головою ГУР, оцінив імовірність загрози з Білорусі та наступу на Київ. За його словами, потенційна загроза існує, однак не варто переоцінювати Лукашенка та його армію.

Варте уваги – чи готується Білорусь до наступу: дивіться відео