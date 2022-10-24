Около 22:00 российские средства массового информирования сообщили, что в Брянской области кто-то взорвал отрезок железной дороги. Важно, что взрыв произошел недалеко от границы с Украиной.

Читайте также Может ли российская группировка в Беларуси свергнуть Лукашенко и тогда пойти в наступление на Украину

Российским солдатам будет труднее попасть в Беларусь

Белорусские активисты сообщили, что из-за взрыва на железной дороге в Брянской области эшелоны с войсками Путина не смогут определенное время по железной дороге прибывать в Беларусь.

Сегодня вечером на железной дороге в Брянской области, что в России, между Новозыбковым и Злынкой – а это примерно в 20 километрах от границы с Беларусью – сработало взрывное устройство. Повреждены рельсы и несколько железнодорожных шпал,

– написали в телеграм-канале сообщества.

Обратите внимание! В результате подрыва межгосударственное железнодорожное сообщение Злынка – Закопытье временно заблокировано. Поезда не курсируют по этому участку железной дороги.

Как отреагировали в России

После инцидента губернатор Брянской области Александр Богомаз прокомментировал ситуацию.

Сегодня вечером на перегоне между населенными пунктами Новозыбков и Злынка сработало неизвестное взрывное устройство. Поврежден железнодорожный путь. Пострадавших нет. На месте работают экстренные и оперативные службы,

– написал он.

Пока еще не нашли лиц, причастных к подрыву. Но можно констатировать, что России очень "не везет" – мягко говоря. Сначала подрыв незаконно построенного Керченского моста, а затем – железной дороги.

Повторное наступление из Беларуси

Наверное, каждый согласится с тем, что взрыв на железной дороге усложнит для российского диктатора перебрасывание войск, однако полностью не обезопасит Украину от возможного повторного наступления из Беларуси.

Напомним, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что Россия снова может пойти в атаку с севера. Однако закончится это поражением для Путина. Он снова станет на те же грабли, что весной 2022 года.

Читайте также Может ли российская группировка в Беларуси свергнуть Лукашенко и тогда пойти в наступление на Украину

Также Кирилл Буданов, являющийся главой ГУР, оценил вероятность угрозы из Беларуси и наступления на Киев. По его словам, потенциальная угроза существует, однако не стоит переоценивать Лукашенко и его армию.

Достойно внимания – готовится ли Беларусь к наступлению: смотрите видео