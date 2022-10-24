Около 22:00 российские средства массового информирования сообщили, что в Брянской области кто-то взорвал отрезок железной дороги. Важно, что взрыв произошел недалеко от границы с Украиной.
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Российским солдатам будет труднее попасть в Беларусь
Белорусские активисты сообщили, что из-за взрыва на железной дороге в Брянской области эшелоны с войсками Путина не смогут определенное время по железной дороге прибывать в Беларусь.
Сегодня вечером на железной дороге в Брянской области, что в России, между Новозыбковым и Злынкой – а это примерно в 20 километрах от границы с Беларусью – сработало взрывное устройство. Повреждены рельсы и несколько железнодорожных шпал,
– написали в телеграм-канале сообщества.
Как отреагировали в России
После инцидента губернатор Брянской области Александр Богомаз прокомментировал ситуацию.
Сегодня вечером на перегоне между населенными пунктами Новозыбков и Злынка сработало неизвестное взрывное устройство. Поврежден железнодорожный путь. Пострадавших нет. На месте работают экстренные и оперативные службы,
– написал он.
Пока еще не нашли лиц, причастных к подрыву. Но можно констатировать, что России очень "не везет" – мягко говоря. Сначала подрыв незаконно построенного Керченского моста, а затем – железной дороги.
Повторное наступление из Беларуси
Наверное, каждый согласится с тем, что взрыв на железной дороге усложнит для российского диктатора перебрасывание войск, однако полностью не обезопасит Украину от возможного повторного наступления из Беларуси.
- Напомним, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что Россия снова может пойти в атаку с севера. Однако закончится это поражением для Путина. Он снова станет на те же грабли, что весной 2022 года.
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- Также Кирилл Буданов, являющийся главой ГУР, оценил вероятность угрозы из Беларуси и наступления на Киев. По его словам, потенциальная угроза существует, однако не стоит переоценивать Лукашенко и его армию.
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