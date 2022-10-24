Нещодавно у Генштабі повідомляли, що Лукашенко готується до проведення мобілізації. Очевидно, Путін змушує свого вірного пса допомагати знову атакувати Україну з півночі, однак генерал-полковник Олександр Сирський переконаний, що це закінчиться для обох диктаторів повним провалом.

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Росія ризикує стати на ті самі граблі

Американське ЗМІ поставило запитання Сирському про напад зі сторони Білорусі. Як відомо, Росія знову почала перекидати більше військ і техніки до білорусько-українського кордону.

Попри те, що більшість експертів переконані, що це лише "трюк", аби відтягти українські війська з Півдня та уповільнити контрнаступ ЗСУ на Херсон, командувач Сухопутних військ так не вважає.

Звичайно, вони (росіяни – 24 канал) готуються до ескалації бою і переведення конфлікту в інші зони бойових дій. Вони готуються до дій, спрямованих на послаблення наших угруповань,

– зазначив Сирський.

Однак він також сказав, що ворог ризикує уже вдруге наступити на ті самі граблі та вдарити собі по обличчю. Тобто не варто думати про те, що окупанти можуть успішно наступати цього разу.

Чи зможуть білоруси переломити хід війни

Політичний та економічний експерт Валерій Клочок розповів, чи зможе Лукашенко зібрати достатньо війська та техніки для наступу на Україну. За його словами, не варто повністю відкидати можливість повторного вторгнення з півночі, однак у Лукашенка достатньо маленька армія для успішної атаки.

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Також голова ГУР Міноборони Кирило Буданов оцінив імовірність військової загрози з Білорусі та наступу на Київ. Він переконаний, що потенційна загроза повторного вторгнення існує, однак війську Лукашенка нема чим воювати.

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