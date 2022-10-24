Недавно в Генштабе сообщали, что Лукашенко готовится к проведению мобилизации. Очевидно, Путин заставляет своего верного пса помогать снова атаковать Украину с севера, однако генерал-полковник Александр Сырский убежден, что это закончится для обоих диктаторов полным провалом.

Читайте также Хотели выступать в цирке, а послали в армию: белорусские спецназовцы "поразили" талантами

Россия рискует стать на те же грабли

Американские СМИ задали вопрос Сырскому о нападении со стороны Беларуси. Как известно, Россия снова начала перебрасывать больше войск и техники на белорусско-украинскую границу.

Несмотря на то, что большинство экспертов убеждены, что это лишь "трюк", чтобы оттянуть украинские войска с юга и замедлить контрнаступление ВСУ на Херсон, командующий Сухопутными войсками так не считает.

Конечно, они (россияне – 24 канал) готовятся к эскалации боя и переводу конфликта в другие зоны боевых действий. Они готовятся к действиям, направленным на ослабление наших группировок,

– отметил Сырский.

Однако он также сказал, что враг рискует уже второй раз наступить на те же грабли и ударить себе по лицу. То есть не стоит думать о том, что оккупанты могут успешно наступать на этот раз.

Смогут ли белорусы переломить ход войны

Политический и экономический эксперт Валерий Клочок рассказал, сможет ли Лукашенко собрать достаточно войска и техники для наступления на Украину. По его словам, не стоит полностью исключать возможность повторного вторжения с севера, однако у Лукашенко слишком маленькая армия для успешной атаки.

Читайте также Пограничники тролят Лукашенко: повесили флаг белорусских протестов

Также глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов оценил вероятность военной угрозы из Беларуси и наступления на Киев. Он убежден, что потенциальная угроза повторного вторжения существует, однако войску Лукашенко нечем воевать.

Достойно внимания – в Ровенской ОВА оценили угрозу нападения из Беларуси: смотрите видео