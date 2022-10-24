Пропагандисты из Беларуси настолько возмутились, что сняли отдельный сюжет на телеканале СТВ, передает 24 канал.

Важно Хотели выступать в цирке, а послали в армию: белорусские спецназовцы "поразили" талантами

Подконтрольные режиму Лукашенко журналисты заблюрили флаг. Ну да, теперь никто не догадается, что он там висел. Хотя все только о нем и рассказывают.



Белорусы возмутились из-за флага оппозиции на границе / Скриншот из эфира телеканала СТВ

Добавим, что бело-красно-белый флаг – исторический национальный символ Беларуси, официальный флаг Белорусской Народной Республики (1918 – 1919) и государственный флаг Республики Беларусь до 1995 года.

После референдума, инициированного и незаконно проведенного Александром Лукашенко, использование этого флага в стране фактически запретили. Официальным стал флаг, аналогичный флагу Белорусской ССР, только без серпа и молота, а бело-красно-белый превратился в символ протеста.

Могут ли белорусы напасть на Украину

20 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что угроза наступления из Беларуси растет. Однако направление наступления может сместиться на Запад белорусско-украинской границы. Таким образом, враг может попытаться перерезать основные логистические артерии поставки вооружения и военной техники Украине от стран-партнеров.

Еще несколько недель назад была информация, что белорусские войска с 90% вероятностью будут вовлечены в войну против Украины. Однако сейчас эта цифра уменьшилась, вероятно, к этому причастны определенные структуры США и НАТО. Как рассказал основатель первого военного братства Беларуси Сергей Бульба, очевидно, Лукашенко серьезно предупредили о последствиях, если он действительно решится на вторжение.

Напомним, недавно Олег Жданов предположил, что к весне нападение маловероятно. Ведь в это время будет продолжаться формирование ударной группировки войск для прорыва украинско-белорусской границы.

Интересно – Жданов прокомментировал угрозу наступления из Беларуси: смотрите видео