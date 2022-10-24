Белорусские спецназовцы "поразили" талантами

Да, говорится о России и Беларуси, но сейчас о последней. Так вот, белорусские военные, вероятно, намеревались показывать свои умения в цирке, впрочем, Лукашенко разрушил их планы, призвав в армию. Об этом свидетельствует соответствующее видео, опубликованное телеграмм-каналом "Оперативный ВСУ".

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На опубликованном видео видно, как белорусские спецназовцы устроили спектакль, на котором показали свои таланты. Среди них – ломание палок на людях и разбивание бетонных плит о голову.

"Гастроли" картофельных войск. Цирк дю Солей имени "родители Лукашенко",

– подписали видео в ведомстве.

Забавно, что после каждого номера они кланяются публике – это выглядит действительно как в цирке. Возможно, кто-то когда-нибудь им расскажет, что такие умения им не пригодятся на поле боя.

Как белорусские военные цирк устроили: видео

Между бойцами России и Белоруссии все чаще вспыхивают конфликты

Белорусские военные участвуют в совместных учениях с русскими оккупантами. И, как отмечают в Генштабе ВСУ, среди белорусских и российских военных все чаще вспыхивают конфликты .

Россияне продолжают демонстрировать пренебрежение и презрение ко всем, кроме самих себя. Бойцы "второй армии мира" вызывающе относятся к белорусам, а также унижают их из-за национальной принадлежности. Неудивительно, что на фоне всего этого вспыхивают неединичные конфликты.

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