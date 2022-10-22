И, как отмечают в Генштабе ВСУ, среди белорусских и российских военных все чаще вспыхивают конфликты. Не исключено, что это будет способствовать восполнению потерь врага еще до того, как он перейдет границу нашего государства.

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Россияне унижают белорусов

То, что мы наблюдаем сейчас в Беларуси, – четкая демонстрация того, что могло бы ожидать Украины в случае, если бы она играла по правилам России. Вроде бы "братские народы" никакие не братские, ведь россияне продолжают демонстрировать пренебрежение ко всем, кроме самих себя.

Это наблюдается и среди военных. Так, бойцы "второй армии мира" вызывающе относятся к белорусам, а также унижают их из-за национальной принадлежности. Неудивительно, что на фоне всего этого вспыхивают неединичные конфликты.

А теперь напомним, что накануне Беларусь и Россия озвучили создание группировки войск "Союзного государства". Мол, объединение сил позволит предотвращать мнимые угрозы, ожидающие страну. В частности, мифические нападения со стороны Украины и НАТО.

Добавим, что на Волынском и Полесском направлениях ситуация не претерпела существенных изменений за прошедшие сутки. Наблюдается развертывание той же совместной региональной группировки войск России и Беларуси.

В то же время в Генштабе отметили, что авиация врага совершала учебно-тренировочные полеты. Самолеты поднимали в воздушном пространстве страны, руководимой диктатором Лукашенко.

Превосходство россиян становится причиной потерь

Напомним, что несколько дней назад произошла стрельба на полигоне под Белгородом. В результате нее, по данным российского Минобороны, погибли 11 мобилизованных и еще 15 получили ранения. Но очевидцы сообщают о 22 "двухсотых" и 16 "трехсотых".

А причиной стрельбы стал конфликт, связанный с оскорблением веры. Среди мобилизованных были дагестанец, азербайджанец и адыгеец. Они и заявили, что не пойдут на фронт, ведь это не их война.

Среди мобилизованных были дагестанец, азербайджанец и адыгеец. Они и заявили, что не пойдут на фронт, ведь это не их война. Поэтому бойцы попытались написать рапорты, но подполковник Андрей Лапин отметил "священность" войны, а также оскорбил Аллаха.

Это и послужило причиной стрельбы во время построения. Разгорелся конфликт, после которого трое "мобиков" открыли огонь, в том числе и по самому Лапину.

Какая ситуация на фронте – оперативная сводка Генштаба ВСУ: смотрите видео