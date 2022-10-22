І, як зазначають у Генштабі ЗСУ, серед білоруських і російських військових дедалі частіше спалахують конфлікти. Не виключено, що це сприятиме поповненню втрат ворога ще до того, як він перейде кордон нашої держави.

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Росіяни принижують білорусів

Те, що ми спостерігаємо зараз у Білорусі, – чітка демонстрація того, що могло б очікувати на Україну у випадку, якби вона грала за правилами Росії. Буцімто "братні народи" ніякі не братні, адже росіяни продовжують демонструвати зверхність та зневагу до всіх, крім самих себе.

Це спостерігається й серед військових. Так, бійці "другої армії світу" зухвало ставляться до білорусів, а також принижують їх через національну приналежність. Тож не дивно, що на тлі всього цього спалахують непоодинокі конфлікти.

А тепер нагадаємо, що напередодні Білорусь та Росія озвучили про створення угруповання військ "Союзної держави". Мовляв, об'єднання сил дозволить запобігати уявним загрозам, які чекають на країну. Зокрема, міфічним нападам з боку України та НАТО.

Додамо, що на Волинському та Поліському напрямках ситуація не зазнала суттєвих змін за минулу добу. Спостерігається розгортання того самого спільного регіонального угруповання військ Росії та Білорусі.

Водночас у Генштабі зазначили, що авіація ворога здійснювала навчально-тренувальні польоти. Літаки підіймали у повітряному просторі країни, якою керує диктатор Лукашенко.

Зверхність росіян стає причиною втрат

Нагадаємо, що кілька днів тому сталася стрілянина на полігоні під Бєлгородом. Внаслідок неї, за даними російського Міноборони, загинуло 11 мобілізованих і ще 15 зазнали поранень. Але очевидці повідомляють про 22 "двохсотих" і 16 "трьохсотих".

А причиною стрілянини став конфлікт, пов'язаний з образою віри. Серед мобілізованих були дагестанець, азербайджанець і адигеєць. Вони й заявили, що не підуть на фронт, адже це "не їхня війна".

Серед мобілізованих були дагестанець, азербайджанець і адигеєць. Вони й заявили, що не підуть на фронт, адже це "не їхня війна". Тож бійці спробували написати рапорти, але підполковник Андрій Лапін наголосив на "священності" війни, а також образив Аллаха.

Це і стало причиною стрілянини під час шикування. Розгорівся конфлікт, після якого троє "мобіків" відкрили вогонь, в тому числі і по самому Лапіну.

Яка ситуація на фронті – оперативне зведення Генштабу ЗСУ: дивіться відео