Як мовиться у статті The Times, понад 40% енергетичних об'єктів України були виведені з ладу за 10 днів атак безпілотниками й ракетних ударів по електростанціях та інших об'єктах комунальної інфраструктури.

Важливо Найбільша інфраструктурна атака в історії: хто готував удари Росії по українській енергетиці

Саме це є частиною нової військової кампанії Росії зі знищення енергомережі країни з наближенням зими. Понад 1100 українських міст і сіл залишилися без світла та води після атак, від Сум на півночі до Львова на заході та Запоріжжя на півдні. Відтак зима – це остання зброя Кремля для розгрому України.

Для чого Путіну масовані атаки та скільки вони триватимуть

Варто зауважити, що, хоча обстріли й несуть за собою багато руйнувань та смертей, вони жодним чином не впливають на ситуацію на фронті.

Експерт Олександр Хмелевський припустив, що Путін розраховує, що через руйнування інфраструктури, житлових будинків, вбивство мирних громадян, відключення електроенергії та опалення в зимовий період, українці будуть вимагати від своєї влади укласти мирну угоду з Росією на будь-яких умовах.

Він вважає, що удари будуть продовжуватися. Ракети та безпілотники в Росії поки що не закінчуються, а Іран вже анонсував постачання Росії балістичних ракет. Тому дуже важливим є забезпечення України системами ППО. Без них нас чекають великі руйнування і багато жертв.

В Україні почалися планові відключення світла

Уряд у Києві 20 жовтня закликав цивільне населення різко обмежити споживання електроенергії, щоб допомогти сотням тисяч українців, які залишилися без світла та води.

Зокрема, мер Києва Віталій Кличко попросив киян не вмикати електроприлади з 7:00 до 23:00, а підприємства – обмежити використання світлових вивісок.

Державна енергокомпанія "Укренерго" звернулася до українців з проханням подбати про достатню кількість води, а також "теплі шкарпетки, ковдри та обійми для рідних і друзів".

Варте уваги – де ввели тимчасове обмеження електроспоживання: дивіться відео