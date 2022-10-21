Тому щоб знизити навантаження на електромережу, "Укренерго" вжило заходів. Так, диспетчерський центр компанії був вимушений ввести тимчасове обмеження споживання електроенергії у низці областей.

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Де знову вимикатимуть світло

Диспетчери пояснили, що якщо в якомусь регіоні зростає споживання, а через завдані росією руйнування туди неможливо доставити більше електроенергії, то в там водяться тимчасові обмеження.

Відповідно ваше ощадливе енергоспоживання може допомогти уникнути примусових відключень, пам’ятайте про це,

– підкреслили в "Укренерго".

Тож 21 жовтня в компанії оголосили, що відключення світла можливе у:

в Києві та Київській,

Чернігівській,

Черкаській,

Житомирській областях.

Такі обмеження також допоможуть знизити навантаження на електромережу, що дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого обладнання.



Що робити, якщо у вас зникне світло / Інфографіка 24 канал

Як взнати, чи будуть у вас відключення

Зазвичай інформацію про можливі відключення можна дізнатися:

на сайтах обленерго,

у месенджерах обленерго,

за номерами гарячих ліні.

Ба більше, як повідомили в КМДА, кияни мають можливість перевірити графік відключень за адресами. Для цього створили ресурс, на якому можна вказати назву вулиці та номер будинку, щоб дізнатись групу та час можливої відсутності світла.

Зверніть увагу! В "Укренерго" не раз закликали українців до відповідального використання електроенергії. Для цього необхідно обмежити споживання світла у години пік, а також не вмикати у цей час прилади, які споживають багато електроенергії.



Користування енергомісткими приладами / Інфографіка 24 каналу

Складнощі в Україні через пошкоджену енергомережу

Пошкоджена критична інфраструктура призводить не лише до вечері при свічках у побутових користувачів. Так, у Житомирі станом на 21 жовтня частина світлофорів не працює, а та, що залишилася у робочому стані, працює неякісно. Також у мешканців частини міста виникли проблеми з водопостачанням.

20 жовтня не працювали світлофори й на правому березі столиці. З настанням вечора частину Києва поглинула темрява.

На Хмельниччині ж розробили окремий план, як сповіщати про повітряну тривогу мешканців міста, якщо зникне електроенергія. Для цього залучатимуть автівки з гучномовцями і навіть церкви.

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