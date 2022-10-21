Мер міста Сергій Сухомлин закликає місцевих бути обачними на дорогах, оскільки світлофори на дорогах або взагалі не працюють, або працюють неякісно. Також у Житомирі виникли проблеми з водопостачанням.

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У Житомирі виникли проблеми зі світлом: у чому причина

Де ж саме немає світла у місті, Сергій Сухомлин не повідомив. Коли налагодять електропостачання також невідомо.

Детальнішу інформацію про відключення електроенергії можна отримати на сайті обленерго.

Зверніть увагу! Унаслідок аварійних ситуацій у Житомирі призупинено водопостачання до вулиці Гоголівської, 102, 103, 104, вулиці Вокзальної, 10, 12, 16, 18, 18 а, 20, 22, 24 та вулиці Бориса Тена, 142, 143. Через відсутність електроенергії тимчасово призупинено водопостачання мікрорайонів Богунії та Крошні.

Нагадаємо, що 18 жовтня російські окупанти завдали ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Житомира. Унаслідок цього в місті зникли світло й вода. На жаль, 2 людей отримали ушкодження, один потерпілий перебуває у важкому стані.

20 жовтня житомирян попереджали про технічні відключення світла. Вони потрібні, щоб зменшити навантаження на трансформаторні підстанції.

Українців закликають заощаджувати електроенергію

Через атаку ворога постраждала енергетика нашої країни. В "Укренерго" вже анонсували відключення світла по всіх областях України. Докладнішу інформацію про відключення в вашому регіоні читайте за посиланням.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що атаки російських крилатих ракет та іранських ударних дронів зруйнували понад третину енергетичної інфраструктури країни. Через це, на жаль, наша держава більше не може експортувати електрику, щоб допомогти Європі зберігати стабільність.

Як довго витримуватиме енергосистема України та що робити українцям у таких ситуаціях – читайте за посиланням.

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