Не знищили, а лише знеструмили

Раніше ексміністр палива та енергетики України Іван Плачков розповів, що 30% руйнувань енергосистеми України – це вже немало. Адже якщо пошкоджень або ж руйнувань зазнає об’єкт, то диспетчерам дуже складно підтримувати й надалі режим. Пізніше радник міністра енергетики України Олександр Харченко заявив, що близько 40% загальної інфраструктури та наших генеруючих потужностей серйозно пошкоджені.

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Як розповів 24 каналу Андрій Закревський, експерт з енергетики, в Україні знеструмили 30% електростанцій, але на щастя не зруйнували. Загалом, ворог більше б'є по розподільчих підстанціях, ніж по електростанціях. Хоча є атаки й по 3 теплових електростанціях.

Андрій Закревський Експерт з енергетики В Україні енергосистема, через те, що "лягла" промисловість, має потенціал перепідключень аварійних. Але, на жаль, цей потенціал теж вже був атакований Росією. Коли б'ють по чомусь потужному, для розв'язання проблем використовують щось менш потужне, до якого потрібно ставитись з економією. Саме тому українців й просять про обмеження споживання.

Експерт додав, що це буде "гра на виснаження", бо Україна все буде з часом відбудовувати, а Росія – знову атакувати.

Що робить Росія з українською енергетикою

За словами Максима Білявського, провідного експерта енергетичних програм центру Разумкова, якими він поділився з 24 каналом, обстріли – це фактично терористичні атаки Росії. Обстрілюється цивільна інфраструктура, від якої залежить безпека громадян України. Мова йде про подачу електроенергії, відповідно, й про подачу води.

Максим Білявський Провідний експерт енергетичних програм центру Разумкова Росія намагається роз'єднати генеруючі потужності України з енергетичною системою. Ворог цілиться по так званим вузлам – це інфраструктура, що з'єднує генерацію споживачів. Вони б'ють по трансформаторах, перемикачах. Фактично країна-агресорка прагне створити гуманітарну катастрофу для України. Однак, за моїми прогнозами, цього не станеться.

Звичайно, в Україні продовжуватимуться обмеження електропостачання, але це потрібно для того, щоб створити умови для ремонтних робіт на об'єктах, що були уражені. А також, забезпечити мобільний перетік електричної енергії з регіонів, де з електропостачанням все добре, у регіони, які страждають на дефіцит.

Зверніть увагу, найгірший сценарій, який може бути – це сегментація енергосистеми України на регіони, які мають профіцит електричної енергії, і регіони, які мають дефіцит. Для того, аби збалансувати енергетичну систему, уряд України ініціював акцію, яка має на меті зменшити енергоспоживання в побуті в години пікового навантаження.

Експерт розповідає, що така практика управління електроенергією не нова, навіть у європейських країнах є таке. Звичайно, цього не практикують на побутових споживачах, а на промислових. У ЄС енергетичні підприємства самі обирають час, коли вони можуть зменшити енергоспоживання. Такий інструмент допомагає у збалансуванні енергетичної системи.

Якщо ми говоримо про встановлену потужність генерації, то в Україні вона становить 52 гігавати. Водночас споживання – це близько 11 – 12 гігаватів. Фактично, Україні потрібні електростанції, які покривають цю потужність. Водночас ворог робить все, аби забрати можливість регулювати попит шляхом виробництва електроенергії. Тому цю функцію перекладають на споживачів. Зараз усі українці є воїнами енергетичного фронту,

– каже Білявський.

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Скільки потрібно часу на відновлення електросистеми

На це важко поки відповісти. Проте, за оцінками Максима Білявського, економія електроенергії для споживачів має тривати до двох діб. Крім того, варто звикнути до відповідального споживання енергоресурсів у період війни.

Це позначиться на платіжках. Адже ми будемо кип'ятити воду не з використанням електрочайника, а завдяки газової плити. Проте, українці хазяйновиті люди, і я впевнений, що ми у будь-якому випадку знайдемо вихід з ситуації,

– додає співрозмовник.

Щодо відновлення, то Андрій Закревський запевняє, що для цього використовують розподільчі сітки. Такі ігри з відновленням будуть продовжуватимуться до весни.

До чого готуватися українцям

За порадами Максима Білявського, насамперед українцям варто:

Підготувати висококалорійні запаси продуктів та води, у разі вимкнення світла;

Не забувати про павербанки;

А якщо їх не має, то використовувати альтернативу: можна заряджати телефон від портативного комп'ютера, коли вони відімкнені від мережі;

Щодо їжі, то на щастя з газопостачанням все гаразд, і приготувати якусь страву завдяки цьому можна.



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Андрій Закревський говорить, що на вихідні, якщо дозволяє погода, не залишайтеся вдома, для того, щоб не використовувати побутові електричні прилади.

Краще такі дні провести на свіжому повітрі, а у вечері мінімізувати споживання електроенергії, зайнявши себе чимось веселим. Це може бути і якась гра, читання книг та інше.

Варто багато готувати одразу на декілька діб, аби щодня не використовувати електро прилади. До прикладу, приготувати їжу об 11 вечора на 3 – 4 дні.

Розглядати віялкові відключення, як запрошення у гості. Можна зібратися декількома сім'ями в одній квартирі і, відповідно, менше використовувати електроенергію.

Ми можемо таким чином зекономити 70% споживання,

– запевняє Закревський.

Для цього кожному українцеві потрібно поставити ціль, зрозуміти, що усе це можна пережити та психологічно налаштовуватися до усіх можливих сценаріїв.

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