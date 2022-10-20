Ранее экс-министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков рассказал, что 30% разрушений энергосистемы Украины – это уже немало. Ведь если повреждения или разрушения испытывает объект, то диспетчерам очень сложно поддерживать и в дальнейшем режим. Позже советник министра энергетики Украины Александр Харченко заявил, что около 40% общей инфраструктуры и наших генерирующих мощностей серьезно повреждены.

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Как рассказал 24 каналу Андрей Закревский, эксперт по энергетике, в Украине обесточили 30% электростанций, но к счастью не разрушили. В общем, враг больше бьет по распределительным подстанциям, чем по электростанциям. Хотя есть атаки и по 3 тепловым электростанциям.

Андрей Закревский

Эксперт по энергетике

В Украине энергосистема, из-за того, что "легла" промышленность, имеет потенциал переподключений аварийных. Но, к сожалению, этот потенциал тоже уже был атакован Россией. Когда бьют по чему-то мощному, для решения проблем используют что-то менее мощное, к которому нужно относиться с экономией. Именно поэтому украинцев просят об ограничении потребления.

Эксперт добавил, что это будет "игра на истощение", потому что Украина все будет со временем отстраивать, а Россия – снова атаковать.

По словам Максима Билявского, ведущего эксперта энергетических программ центра Разумкова, которыми он поделился с 24 каналом, обстрелы – это фактически террористические атаки России. Обстреливается гражданская инфраструктура, от которой зависит безопасность граждан Украины. Речь идет о подаче электроэнергии, соответственно, и о подаче воды.

Максим Билявский

Ведущий эксперт энергетических программ центра Разумкова

Россия пытается разъединить генерирующие мощности Украины с энергетической системой. Враг целится по так называемым узлам – это инфраструктура, соединяющая генерацию потребителей. Они бьют по трансформаторам, переключателям. Фактически страна-агрессор стремится создать гуманитарную катастрофу для Украины. Однако, по моим прогнозам, этого не произойдет.

Конечно, в Украине будут продолжаться ограничения электроснабжения, но это нужно для того, чтобы создать условия для ремонтных работ на пораженных объектах. А также обеспечить мобильный переток электрической энергии из регионов, где с электроснабжением все хорошо, в регионы, страдающие дефицитом.

Эксперт рассказывает, что такая практика управления электроэнергией не новая, даже в европейских странах есть такое. Конечно, это не практикуют на бытовых потребителях, а на промышленных. В ЕС энергетические предприятия сами выбирают время, когда они могут снизить энергопотребление. Такой инструмент помогает сбалансировать энергетическую систему.

Если мы говорим об установленной мощности генерации, то в Украине она составляет 52 гигаватта. В то же время потребление – это около 11 – 12 гигаватт. Фактически Украине нужны электростанции, которые покрывают эту мощность. В то же время враг делает все, чтобы забрать возможность регулировать спрос путем производства электроэнергии. Поэтому эту функцию переводят на потребителей. Сейчас все украинцы являются воинами энергетического фронта,
– говорит Белявский.

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На это сложно пока ответить. Однако, по оценкам Максима Билявского, экономия электроэнергии для потребителей должна длиться до двух суток. Кроме того, следует привыкнуть к ответственному потреблению энергоресурсов в период войны.

Это отразится на платежках. Мы ведь будем кипятить воду не с использованием электрочайника, а благодаря газовой плите. Однако украинцы хозяйственные люди, и я уверен, что мы в любом случае найдем выход из ситуации,
– добавляет собеседник.

Что касается восстановления, то Андрей Закревский уверяет, что для этого используют распределительные сети. Такие игры с возобновлением будут продолжаться до весны.

По советам Максима Белявского, прежде всего, украинцам стоит:

  • Подготовить высококалорийные запасы продуктов и воды при выключении света;
  • Не забывать о павербанках;
  • А если их нет, то использовать альтернативу: можно заряжать телефон от портативного компьютера, когда они отключены от сети;
  • Что касается еды, то к счастью с газоснабжением все в порядке, и приготовить какое-нибудь блюдо благодаря этому можно.

Как разумно пользоваться энергоемкими электроприборами
Как разумно пользоваться энергоемкими электроприборами / Инфографика 24 канала

Андрей Закревский говорит, что на выходные, если разрешает погода, не оставайтесь дома, для того, чтобы не использовать бытовые электрические приборы.

  • Лучше такие дни провести на свежем воздухе, а вечером минимизировать потребление электроэнергии, заняв себя чем-нибудь веселым. Это может быть и какая-то игра, чтение книг и прочее.
  • Стоит много готовить сразу на несколько суток, чтобы каждый день не использовать электроприборы. К примеру, приготовить еду в 11 вечера на 3 – 4 дня.
  • Рассматривать веерные отключения, как приглашение в гости. Можно собраться несколькими семьями в одной квартире и соответственно меньше использовать электроэнергию.

Мы можем таким образом сэкономить 70% потребления,
– уверяет Закревский.

Для этого каждому украинскому нужно поставить цель, понять, что все это можно пережить и психологически настраиваться ко всем возможным сценариям.