Об этом 24 каналу рассказал министр топлива и энергетики Украины в 2005-2006 годах Иван Плачков. Он также отметил, что разрушение 30% нашей энергосистемы – немало. На сегодняшний день у нас нет веерных отключений, это свидетельствует о высокой организованности и профессионализме наших энергетиков.

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К сожалению, повреждены ТЭЦ, а они отвечают за теплоснабжение и его сложнее восстанавливать. Да, будут задействованы резервные мощности, но нужно быть готовыми к тому, что некоторые дома будут без тепла или электричества определенное время,

– говорит специалист.

Но Иван Плачков обращает внимание владельцев домов, а также жильцов многоквартирных домов – если случится так, что отопления не будет в минусовую температуру, то нужно организовать слив воды из труб, чтобы они не замерзли. Даже если тепло появится – его будет крайне тяжело подавать к потребителям.

Детальнее о последствиях российских ударов по украинской энергосистеме: смотрите видео

"Россияне также повредили уникальное оборудование, изготовление которого продлится 3-4 месяца. Наши энергетики готовились, поэтому есть определенный запас", – резюмирует он.

Реакция властей на ракетные атаки России по критической инфраструктуре

Президент отметил, что обстрелы энергетической и критической инфраструктуры Украины – это еще один вид российских террористических атак. Владимир Зеленский отметил, что с 10 октября 30% украинских электростанций были разрушены, что повлекло массовые отключения электроэнергии по всей стране.

На новые обстрелы Украины отреагировал и советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Он отметил, что россияне столетиями сидят в нищете и руинах, ненавидя современную цивилизацию. Вот почему они хотят создать в Европе зону холода, голода и варварства.

Кратко об ударах по украинской энергосистеме