Про це 24 каналу розповів міністр палива та енергетики України у 2005 – 2006 роки Іван Плачков. Він також зазначив, що руйнування 30% нашої енергосистеми – це немало. На сьогодні, ми не маємо віялових відключень, це свідчить про високу організованість та професіоналізм наших енергетиків.

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На жаль, пошкоджені ТЕЦ, а вони саме відповідають за теплопостачання і його складніше відновлювати. Так, будуть задіяні резервні потужності, але потрібно бути готовими до того, що деякі будинки будуть без тепла чи електрики певний час,

– каже фахівець.

Але Іван Плачков звертає увагу власників будинків, а також мешканців багатоквартирних будинків – якщо трапиться так, що опалення не буде у мінусову температуру, то потрібно організувати злив води із труб, аби вони не замерзли. Навіть, якщо тепло з’явиться – його буде вкрай важко подавати до споживачів.

Детальніше про наслідки російських ударів по українській енергосистемі: дивіться відео

"Росіяни також пошкодили унікальне обладнання, виготовлення якого триватиме 3-4 місяці. Наші енергетики готувалися, тому є певний запас", – резюмує він.

Реакція влади на ракетні атаки Росії по критичній інфраструктурі

Президент зазначив, що обстріли енергетичної та критичної інфраструктури України – це ще один вид російських терористичних атак. Володимир Зеленський зазначив, що з 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що спричинило масові відключення електроенергії по всій країні.

На нові обстріли України відреагував і радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що росіяни століттями сидять у злиднях та руїнах, ненавидячи сучасну цивілізацію. Саме тому вони хочуть створити у Європі зону холоду, голоду й варварства.

Коротко про удари по українській енергосистемі