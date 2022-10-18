Про це 24 каналу розповів кореспондент із Кривого Рогу. За його словами, зранку була інформація про приліт російської ракети по місту. Наразі офіційних даних немає, однак у військовій адміністрації обіцяють згодом оприлюднити деталі.

До теми Україна офіційно проситиме Ізраїль невідкладно надати системи ППО

Перебоїв з електропостачання чи водою в Кривому Розі немає. Однак вже другий день поспіль в деяких районах міста вимикають електрику, щоб дещо розвантажити мережу.

Неспокійно було в Дніпрі

Як розповів кореспондент, вранці російські ракети влучили в одне з підприємств енергетичної інфраструктури у Дніпрі. Внаслідок цього знеструмленою виявилася одна з насосних станцій "Дніпроводоканалу".

Відомо, що на лівому березі Дніпра є перебої з водою. Крім того, без струму залишилися не лише певні райони, але й населені пункти Синельникове та Васильківка. Також без води зараз перебуває Павлоград, де так само влучили в один з енергетичних об'єктів.

Проблеми з електрикою виявили у Вищетарасівці, де перебили лінію електропередач. Там близько тисячі людей опинилися без світла.

Традиційно, на жаль, неспокійно було в Нікопольському районі. Ворог обстрілював з іншого берегу Дніпра територію Покровської громади. Відомо, що цивільне населення не постраждало,

– зазначив кореспондент.

Попри це, українським військовим вдалося збити 4 російські крилаті ракети в регіоні. А також – ще один іранський дрон-камікадзе Shahed-136.

Кореспондент розповів про обстріли Дніпра та області: дивіться відео

Додамо, Сполучені Штати намагаються прискорити постачання до України засобів протиповітряної оборони. Йдеться проти 2 зенітно-ракетних системи NASAMS. США та союзники зараз намагаються доповнити українські системи протиракетної та протиповітряної оборони.

Такі рухи пов'язані через іранські дрони-камікадзе, які Тегеран погодився продати Росії. Окупанти застосовують їх для тероризму – б'ють по об'єктах житлової інфраструктури, житлових будинках тощо.