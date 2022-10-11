Російські ракети пролетіли над територією Сходу та Півночі Молдови. Водночас повітряна тривога на території країни не спрацювала.

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Чому Молдова не збила російські ракети

Російські ракети пролетіли територією Молдови уранці 10 жовтня у проміжку між 8:33 до 9:02. На територію країни вони залетіли з Одещини, про що заявив міністр оборони Молдови Анатолій Носатий.

Російські ракети пролетіли над Сороцьким, Рибницьким та Флорештьським районами Молдови.



Російські ракети над Молдовою / Інфографіка Newsmaker

Водночас у Міноборони Румунії відзначили, що запуск ракет, які пролетіли територією Молдови, відбувався з наземних або морських платформ на західному узбережжі тимчасово окупованого Криму.

Міноборони Молдови відзначило, що російські ракети перш за все становлять загрозу для цивільних літаків, які пролітають у повітряному просторі країни. Крім того, цей інцидент там називають грубим порушенням національного суверенітету.

Міністр оборони Анатолій Носатий відзначив, що ще однією небезпекою є те, що ціль таких ракет точно невідома і немає гарантій, що вони не можуть впасти під час польоту або змінити траєкторію руху. Таким чином ракети становлять загрозу й для інфраструктури Молдови.

Також Анатолій Носатий відзначив, що в Молдови є обладнання для виявлення ракет, однак ефективних систем ППО для їхнього збиття бракує – наявне озброєння застаріле. Тому і ці ракети збити не вдалося.

Росія могла запустити "Кинжали"

Ексочільник Генштабу армії Молдови Іон Коропчану зазначив, що країна є нейтральною у війні, але засуджує її. Водночас такі дії росіян є грубим порушенням щодо Молдови.

Однак водночас Коропчану відзначив, що ймовірність падіння однієї з ракет на території Молдови була малоймовірною, оскільки, за його словами, Росія запустила гіперзвукові ракети "Кинжал", у яких майже неможливі подібні інциденти.

Попри те ексочільник Генштабу також відзначив, що є загроза для цивільних літаків у повітряному просторі Молдови, адже ракети можуть просто зіткнутися з ними.

Також Коропчану пояснив відсутність повітряної тривоги в Молдові. За його словами, Міноборони після виявлення ворожих об'єктів повідомляє усі компетентні органи. Сповіщення про тривогу є сферою відповідальності генерального інспектора з надзвичайних ситуацій. Вочевидь, інспектор вирішив, що необхідності ввімкнення сирен немає.

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