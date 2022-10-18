Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Кривого Рога. По его словам, с утра была информация о прилете российской ракеты по городу. Пока официальных данных нет, однако в военной администрации обещают впоследствии обнародовать детали.

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Перебоев по электроснабжению или водой в Кривом Роге нет. Однако уже второй день в некоторых районах города выключают электричество, чтобы несколько разгрузить сеть.

Беспокойно было в Днепре

Как рассказал корреспондент, утром российские ракеты попали в одно из предприятий энергетической инфраструктуры в Днепре. В результате обесточенной оказалась одна из насосных станций "Днепропроводканала".

Известно, что на левом берегу Днепра есть перебои с водой. Кроме того, без тока остались не только некоторые районы, но и населенные пункты Синельниково и Васильковка. Также без воды сейчас находится Павлоград, где также попали в один из энергетических объектов.

Проблемы с электричеством обнаружили в Высшетарасовке, где перебили линию электропередач. Там около тысячи человек оказались без света.

Традиционно, к сожалению, было неспокойно в Никопольском районе. Враг обстреливал с другого берега Днепра территорию Покровской общины. Известно, что гражданское население не пострадало,

– отметил корреспондент.

Несмотря на это, украинским военным удалось сбить 4 российских крылатых ракеты в регионе. А также еще один иранский дрон-камикадзе Shahed-136.

Корреспондент рассказал об обстрелах Днепра и области: смотрите видео

Соединенные Штаты пытаются ускорить поставки в Украину средств противовоздушной обороны. Речь против 2 зенитно-ракетных системы NASAMS. США и союзники сейчас пытаются дополнить украинские системы противоракетной и противовоздушной обороны.

Такие движения связаны из-за иранских дронов-камикадзе, которые Тегеран согласился продать России. Оккупанты применяют их для терроризма – бьют по объектам жилой инфраструктуры, жилым домам и т.д.