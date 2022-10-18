Поэтому украинцам сейчас нужно экономить электропотребление утром и вечером. Иван Плачков – министр топлива и энергетики Украины в 2005 – 2006 годах – рассказал 24 каналу, почему это важно.

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По его словам, это очень необходимо для энергосистем Украины. В частности, чтобы избежать аварий.

Ранее у Украины было 20 – 30 тысяч мегаватт генерирующих мощностей. Часть из них уже повреждена. Особенно линии электропередач и подстанции. Нагрузка идет огромная,

– объяснил Плачков.

Поэтому если 2 из 3 электровводов повреждены, система может не выдержать. Поэтому энергетики и власти просят сократить потребление электроэнергии. Это поможет предотвратить новые повреждения, подчеркнул экс-министр.

Более того, трудно спрогнозировать, чего ждать зимой. Особенно если обстрелы россиян продолжатся.

Внимание! Российские военные продолжают регулярно обстреливать критическую инфраструктуру Украины. В ОП уже отметили, что украинцам следует готовиться к возможным веерным отключениям.

Как прожить день без света и газа

Если отключение электроэнергии временное, то эксперты советуют запастись:

Водой. Наберите во все емкости воды. Это можно сделать, даже если в квартире есть ванна. Это, прежде всего, важно для канализации, ведь нужно будет ходить в туалет.

Наберите во все емкости воды. Это можно сделать, даже если в квартире есть ванна. Это, прежде всего, важно для канализации, ведь нужно будет ходить в туалет. Туристическими примусами: газовые горелки и лампы. Это поможет в приготовлении пищи.

газовые горелки и лампы. Это поможет в приготовлении пищи. Павербанками, батарейками, устройствами, позволяющими заряжать мобильные устройства от энергии солнца, аккумуляторными батареями. Не забывайте всегда держать мобильные устройства заряженными.

Не забывайте всегда держать мобильные устройства заряженными. Теплой одеждой, одеялами и обувью.



Что делать, когда исчез свет / Картинка 24 канала

Напомним, что 18 октября российские военные нанесли очередной ракетный удар по ряду областей. Прилеты подтвердили в Киеве, Днепре, Харькове и Житомирской области. В этом материале мы рассказали о последствиях атак.