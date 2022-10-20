Як зазначили в "Укренерго", 21 жовтня на всіх українців ще один непростий день – тимчасові обмеження енергоспоживання.

Важливо Навантаження критичне, – жителів Хмельницького просять обмежити споживання електроенергії

Оператор системи передачі електроенергії пообіцяв повідомити, де саме не буде світла 21 жовтня. Станеться це вже завтра зранку. В "Укренерго" попросили тримати телефони зарядженими і передавати інформацію тим, хто не користується соцмережами.

Докладнішу інформацію про відключення в вашому регіоні читайте за посиланнями:

І пам'ятайте – чим більше ви сьогодні зекономили електроенергії, тим менше аварійних відключень відбулося,

– додали в "Укренерго".

Напередодні в Офісі Президента вже анонсували відключення світла по всій Україні, однак електропостачання вимкнули не в усіх регіонах.

Чому в Україні вимикають світло

"Укренерго" після тривалих масованих атак ворога був вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії. В "Укренерго" зазначили, що оператор розподільчих мереж у кожній області визначає, коли вимкнуть світло на кожній окремій вулиці. 20 жовтня світло відключали у:

Харківській,

Сумській,

Полтавській областях.

Причина – зростання навантаження на енергосистему. Додамо, що зараз основна економія електроенергії відбувається шляхом обмеження електричного споживання.

Водночас голова "Укренерго" Володимир Кудрицький раніше заявив, що передбачено і опрацьовано кілька варіантів розвитку ситуації з різною інтенсивністю пошкоджень енергосистеми України.

Наразі енергосистема зберігає свою цілісність, і обмеження споживання (електроенергії – 24 канал), які ми запроваджуємо, наприклад, сьогодні, саме спрямовані на те, щоб енергосистема залишалася стабільною,

– розповів Кудрицький.

Варте уваги – 24 канал також заощаджує світло, ведучі працюють при свічках: дивіться відео