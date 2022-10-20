Мер Хмельницького Олександр Симчишин заявив, що станом на 19:30 навантаження на енергосистему критичне.

Варте уваги Без світла, газу і води: як бути готовим до можливої нової масованої атаки

Він пояснив, що через це можливі аварійні відключення електроенергії.

Переконливо просимо терміново обмежити споживання електроенергії. До 23:00 це надважливо! Це в інтересах кожного,

– підкреслив мер Хмельницького.

Напередодні Хмельницька міська рада просила максимально обмежити споживання електроенергії у період з 7:00 до 23:00. Там додали, що ситуація складна і від усіх нас залежить повноцінне енергопостачання всієї країни.

Цікаво! Кияни та жителі області спожили на 26,5% менше електроенергії, ніж зазвичай в осінній період.

Що цьому передувало

"Укренерго" після тривалих масованих атак ворога був вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії. В "Укренерго" зазначили, що оператор розподільчих мереж у кожній області визначає, коли вимкнуть світло на кожній окремій вулиці. 20 жовтня світло відключали у Харківській, Сумській і Полтавській областях. Причина – зростання навантаження на енергосистему.

Аби не відбулося відключень терміново просять зменшити споживання електроенергії мешканців:

Києва та Київської,

Чернігівської,

Черкаської,

Житомирської областей.

Додамо, що зараз основна економія електроенергії відбувається шляхом обмеження електричного споживання. Якщо ж у майбутньому російські ракетні удари заподіють шкоду об'єктам атомної генерації, то це виведе станцію з ладу на 2 — 4 дні. А це вже велика проблема.



Як розумно користуватися енергомісткими приладами / Інфографіка 24 каналу

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