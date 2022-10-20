Мэр Хмельницкого Александр Симчишин заявил, что по состоянию на 19:30 нагрузка на энергосистему критическая.

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Он пояснил, что из-за этого возможны аварийные отключения электроэнергии.

Убедительно просим срочно ограничить потребление электроэнергии. До 23:00 это очень важно! Это в интересах каждого,

– подчеркнул мэр Хмельницкого.

Накануне Хмельницкий городской совет просил максимально ограничить потребление электроэнергии в период с 7:00 до 23:00. Там добавили, что ситуация сложная и от нас зависит полноценное энергоснабжение всей страны.

Интересно! Киевляне и жители области потребили на 26,5% меньше электроэнергии, чем обычно в осенний период.

Что этому предшествовало

"Укрэнерго" после продолжительных массированных атак врага был вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии. В "Укрэнерго" отметили, что оператор распределительных сетей в каждой области определяет, когда выключат свет на каждой отдельной улице. 20 октября свет отключался в Харьковской, Сумской и Полтавской областях. Причина – рост нагрузки на энергосистему.

Чтобы не произошло отключений, срочно просят уменьшить потребление электроэнергии жителей:

Киева и Киевской,

Черниговской,

Черкасской,

Житомирской областей.

Добавим, что сейчас основная экономия электроэнергии происходит путём ограничения электрического потребления. Если же в будущем российские ракетные удары причинят вред объектам атомной генерации, то это выведет станцию ​​из строя на 2-4 дня. А это уже большая проблема.

Как разумно пользоваться энергоемкими приборами / Инфографика 24 канала

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