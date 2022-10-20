ДТЕК опублікував графік потенційних відключень електроенергії у Києві. Однак його застосують лише при потребі збалансувати енергосистему.

До теми Відключення світла на Київщині: ДТЕК опублікував графік

Вулиці міста розподілили за районами, часовими слотами, днями тижня. Відключатимуть електрику тривалістю 4 години на кожну групу.

Як перевірити, чи відключатимуть світло у вас

На сайті Yasno можна перевірити, чи заплановані відключення світла за вашою адресою та на який час. Для цього треба ввести назву вулиці та номер будинку у виділених графах. Вам виб'є позначку, коли можуть вимкнути світло за цією адресою.

Наприклад, на вулиці Хрещатик 20 жовтня може бути відключити енергопостачання з 20:00 до 00:00.



На сайті можна перевірити, чи відключатимуть у вас світло / Скриншот з сайту

Відключати світло 20 жовтня можуть не раз. Наприклад, його можуть вимкнути протягом доби через 4 години, якщо Укренерго не скасує застосування стабілізаційних відключень.

Якщо будинок відключався з 10 до 14 ранку, то повторно світло може зникнути з 18:00 до 22:00 та з 02:00 до 06:00.

Графік відключення по районах / Скриншоти із сайту ДТЕК:

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