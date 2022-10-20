Как отметили в "Укрэнерго", 21 октября всех украинцев ожидает еще один непростой день – временное ограничение энергопотребления.

Важно Нагрузка критическая, – жителей Хмельницкого просят ограничить потребление электроэнергии

Оператор системы передачи электроэнергии пообещал сообщить, где именно не будет света 21 октября. Произойдет это уже завтра утром. В "Укрэнерго" попросили держать телефоны заряженными и передавать информацию тем, кто не пользуется соцсетями.

Более подробную информацию об отключении в вашем регионе читайте по ссылкам:

Киев;

Харьков;

Одесса;

Львов;

Херсон;

Винница;

Днепр;

Запорожье;

Чернигов;

Ужгород;

Полтава;

Хмельницкий;

Луцк;

Тернополь;

Кропивницкий;

Житомир;

Сумы;

Черкассы;

Николаев;

Черновцы;

Ровно;

Ивано-Франковск.



И помните – чем больше вы сегодня сэкономили электроэнергии, тем меньше аварийных отключений произошло.

– добавили в "Укрэнерго".

Почему в Украине выключают свет

"Укрэнерго" после продолжительных массированных атак врага был вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии. В "Укрэнерго" отметили, что оператор распределительных сетей в каждой области определяет, когда выключат свет на каждой отдельной улице. 20 октября свет отключали в:

Харьковской,

Сумской,

Полтавской области.

Причина – рост нагрузки на энергосистему. Добавим, что сейчас основная экономия электроэнергии происходит путём ограничения электрического потребления.

В то же время глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее заявил, что предусмотрено и проработано несколько вариантов развития ситуации с разной интенсивностью повреждений энергосистемы Украины.

Сейчас энергосистема сохраняет свою целостность и ограничения потребления (электроэнергии – 24 канал), которые мы вводим, например, сегодня, именно направлены на то, чтобы энергосистема оставалась стабильной,

– рассказал Кудрицкий.

Достойно внимания – 24 канал также экономит свет, ведущие работают при свечах: смотрите видео