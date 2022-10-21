Мэр города Сергей Сухомлин призывает местных быть осмотрительными на дорогах, поскольку светофоры на дорогах либо вообще не работают, либо работают некачественно. Также в Житомире возникли проблемы с водоснабжением.

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В Житомире возникли проблемы со светом: в чем причина

Где же нет света в городе, Сергей Сухомлин не сообщил. Когда наладят электроснабжение, также неизвестно.

Более подробную информацию об отключении электроэнергии можно получить на сайте облэнерго.

Обратите внимание! В результате аварийных ситуаций в Житомире приостановлено водоснабжение до улицы Гоголевской, 102, 103, 104, улицы Вокзальной, 10, 12, 16, 18, 18 а, 20, 22, 24 и улицы Бориса Тена, 142, 143. водоснабжение микрорайонов Богунии и Крошни.

Напомним, что 18 октября российские оккупанты нанесли ракетные удары по энергетической инфраструктуре Житомира. В результате в городе исчезли свет и вода. К сожалению, 2 человека получили повреждения, один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

20 октября жителей Житомира предупреждали о технических отключениях света. Они необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на трансформаторные подстанции.

Украинцев призывают экономить электроэнергию

Из-за атаки врага пострадала энергетика нашей страны. В "Укрэнерго" уже анонсировали отключение света по всем областям Украины. Более подробную информацию об отключении в вашем регионе читайте по ссылке.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что атаки российских крылатых ракет и иранских ударных дронов разрушили более трети энергетической инфраструктуры страны. Поэтому, к сожалению, наше государство больше не может экспортировать электричество, чтобы помочь Европе сохранять стабильность.

Как долго будет выдерживать энергосистема Украины и что делать украинцам в таких ситуациях – читайте по ссылке.

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