Поэтому чтобы снизить нагрузку на электросеть, "Укрэнерго" приняло меры. Так, диспетчерский центр компании был вынужден ввести временное ограничение потребления электроэнергии в ряде областей.

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Где будут снова выключать свет

Диспетчеры объяснили, что если в каком-то регионе растет потребление, а из-за нанесенных Россией разрушений туда невозможно доставить больше электроэнергии, то там водятся временные ограничения.

Соответственно ваше экономное энергопотребление может помочь избежать принудительных отключений, помните об этом,
– подчеркнули в "Укрэнерго".

21 октября в компании объявили, что отключение света возможно в:

  • в Киеве и Киевской,
  • Черниговской,
  • Черкасской,
  • в Житомирской областях.

Такие ограничения также помогут снизить нагрузку на электросеть, что даст энергетикам время для ремонта поврежденного оборудования.

Что делать, если исчезнет свет
Что делать, если у вас исчезнет свет / Инфографика 24 канал

Как узнать, будут ли у вас отключения

Обычно информацию о возможных отключениях можно узнать:

  • на сайтах облэнерго,
  • в мессенджерах облэнерго,
  • по номерам горячей лени.

Более того, как сообщили в КГГА, у киевлян есть возможность проверить график отключений по адресам. Для этого создали ресурс, на котором можно указать название улицы и номер дома, чтобы узнать группу и время возможного отсутствия света.

Использование энергоемких приборов Инфографика 24 канала
Использование энергоемких приборов / Инфографика 24 канала

Сложности в Украине из-за поврежденной энергосети

  • Поврежденная критическая инфраструктура приводит не только к ужину при свечах у бытовых пользователей. Так, в Житомире по состоянию на 21 октября часть светофоров не работает, а те, что остались в рабочем состоянии, работают некачественно. Также у жителей части города возникли проблемы с водоснабжением.
  • 20 октября не работали светофоры и на правом берегу столицы. С наступлением вечера часть Киева поглотила тьма.
  • В Хмельницкой области разработали отдельный план, как извещать о воздушной тревоге жителей города, если исчезнет электроэнергия. Для этого будут привлекать автомобили с громкоговорителями и даже церкви.

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