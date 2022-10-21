Поэтому чтобы снизить нагрузку на электросеть, "Укрэнерго" приняло меры. Так, диспетчерский центр компании был вынужден ввести временное ограничение потребления электроэнергии в ряде областей.
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Где будут снова выключать свет
Диспетчеры объяснили, что если в каком-то регионе растет потребление, а из-за нанесенных Россией разрушений туда невозможно доставить больше электроэнергии, то там водятся временные ограничения.
Соответственно ваше экономное энергопотребление может помочь избежать принудительных отключений, помните об этом,
– подчеркнули в "Укрэнерго".
21 октября в компании объявили, что отключение света возможно в:
- в Киеве и Киевской,
- Черниговской,
- Черкасской,
- в Житомирской областях.
Такие ограничения также помогут снизить нагрузку на электросеть, что даст энергетикам время для ремонта поврежденного оборудования.
Что делать, если у вас исчезнет свет / Инфографика 24 канал
Как узнать, будут ли у вас отключения
Обычно информацию о возможных отключениях можно узнать:
- на сайтах облэнерго,
- в мессенджерах облэнерго,
- по номерам горячей лени.
Более того, как сообщили в КГГА, у киевлян есть возможность проверить график отключений по адресам. Для этого создали ресурс, на котором можно указать название улицы и номер дома, чтобы узнать группу и время возможного отсутствия света.
Использование энергоемких приборов / Инфографика 24 канала
Сложности в Украине из-за поврежденной энергосети
- Поврежденная критическая инфраструктура приводит не только к ужину при свечах у бытовых пользователей. Так, в Житомире по состоянию на 21 октября часть светофоров не работает, а те, что остались в рабочем состоянии, работают некачественно. Также у жителей части города возникли проблемы с водоснабжением.
- 20 октября не работали светофоры и на правом берегу столицы. С наступлением вечера часть Киева поглотила тьма.
- В Хмельницкой области разработали отдельный план, как извещать о воздушной тревоге жителей города, если исчезнет электроэнергия. Для этого будут привлекать автомобили с громкоговорителями и даже церкви.
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