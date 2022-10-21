Поэтому чтобы снизить нагрузку на электросеть, "Укрэнерго" приняло меры. Так, диспетчерский центр компании был вынужден ввести временное ограничение потребления электроэнергии в ряде областей.

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Где будут снова выключать свет

Диспетчеры объяснили, что если в каком-то регионе растет потребление, а из-за нанесенных Россией разрушений туда невозможно доставить больше электроэнергии, то там водятся временные ограничения.

Соответственно ваше экономное энергопотребление может помочь избежать принудительных отключений, помните об этом,

– подчеркнули в "Укрэнерго".

21 октября в компании объявили, что отключение света возможно в:

в Киеве и Киевской,

Черниговской,

Черкасской,

в Житомирской областях.

Такие ограничения также помогут снизить нагрузку на электросеть, что даст энергетикам время для ремонта поврежденного оборудования.



Что делать, если у вас исчезнет свет / Инфографика 24 канал

Как узнать, будут ли у вас отключения

Обычно информацию о возможных отключениях можно узнать:

на сайтах облэнерго,

в мессенджерах облэнерго,

по номерам горячей лени.

Более того, как сообщили в КГГА, у киевлян есть возможность проверить график отключений по адресам. Для этого создали ресурс, на котором можно указать название улицы и номер дома, чтобы узнать группу и время возможного отсутствия света.

Обратите внимание! В "Укрэнерго" не раз призывали украинцев к ответственному использованию электроэнергии. Для этого необходимо ограничить потребление света в часы пик, а также не включать в это время приборы, потребляющие много электроэнергии.



Использование энергоемких приборов / Инфографика 24 канала

Сложности в Украине из-за поврежденной энергосети

Поврежденная критическая инфраструктура приводит не только к ужину при свечах у бытовых пользователей. Так, в Житомире по состоянию на 21 октября часть светофоров не работает, а те, что остались в рабочем состоянии, работают некачественно. Также у жителей части города возникли проблемы с водоснабжением.

20 октября не работали светофоры и на правом берегу столицы. С наступлением вечера часть Киева поглотила тьма.

В Хмельницкой области разработали отдельный план, как извещать о воздушной тревоге жителей города, если исчезнет электроэнергия. Для этого будут привлекать автомобили с громкоговорителями и даже церкви.

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