Недавно советник министра энергетики Украины Александр Харченко поделился с украинцами, что оккупанты повредили 40% электростанций страны. Поэтому веерных отключений электричества не удастся миновать.

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Как в Славуте будут оповещать о тревоге в случае отключения света

Исполнительный комитет Славутского горсовета обнародовал информацию о том, как будут информировать общину о воздушной тревоге и ее отбое. Какие альтернативные способы оповещения, если отключат свет:

по городу будут ездить автомобили, откуда будут объявлять об угрозе через громкоговоритель;

в церквях будут усиленно бить в колокола.

Когда вы услышите данные сигналы, следует немедленно пройти в укрытие и находиться там до сообщения об отбое воздушной тревоги,

– призывали в Славутском исполкоме.

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Жителей Хмельницкой области призывают экономить электроэнергию, ведь ситуация критическая

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин вечером 20 октября заявил, что нагрузка на энергосистему в регионе является критической. Жители города и области призвали срочно снизить использование электричества.

Глава города добавил, что из-за критической ситуации с электроэнергией могут осуществлять аварийные отключения света. Если же жители Хмельницкого будут ответственно выполнять просьбы власти, то их получится избежать или хотя бы сократить.

Напомним, что из-за массированных атак россиян по энергетической инфраструктуре страны, в частности по электростанциям, возникли серьезные проблемы со снабжением электроэнергией. Украинцев просят сознательно подойти к сложившейся ситуации и, по возможности, меньше пользоваться электроприборами и светом.



Как сократить потребление электроэнергии / Инфографика 24 канала

Что делать, если нет света, воды и газа: смотрите видео