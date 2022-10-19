Также обсуждали вопросы сотрудничества с международными партнерами по предоставлению оборудования для обеспечения всех населенных пунктов, где нет электроэнергии. Президент поставил задачу оперативно создать мобильные пункты питания для критической инфраструктуры.
К теме Россияне нанесли ракетный удар по Бурштынской ТЭС, возник пожар: какая ситуация со светом
Зеленский провел совещание по безопасности электроснабжения
Президент провел совещание по безопасности на объектах энергообеспечения. В ней приняли участие:
- премьер-министр Украины Денис Шмигаль,
- министр энергетики Герман Галущенко,
- министр внутренних дел Денис Монастырский,
- министр развития общин и территорий Алексей Чернышев,
- представители ГСЧС,
- руководители энергетических предприятий, органов исполнительной власти и местного самоуправления.
Работаем над созданием мобильных пунктов питания для критической инфраструктуры городов, поселков и сел. Готовимся к разным сценариям возможных последствий. Украина защитит себя. Что бы ни планировал и делал враг,
– заметил Зеленский.
Во время встречи обсудили:
- меры по ликвидации последствий в случае выведения из строя энергосистемы Украины;
- актуальные вопросы безопасности на критически важных объектах, обеспечивающих жизнедеятельность городов, поселков и сел;
- необходимые шаги для прохождения отопительного сезона в условиях постоянных вражеских обстрелов объектов энергообеспечения;
- сценарии возможных последствий и модели поддержки населения во время возможных угроз разной степени опасности.
Кроме этого, участники согласовали необходимые меры по отсутствию электроэнергии в населенных пунктах.
Смотрите фото с совещания / Фото Офис Президента
Стоит посмотреть – россияне нанесли массированный удар по Украине: видео